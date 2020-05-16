Клинические испытания ремдесивира для лечения Covid-19 свернули. Почему?

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В США остановлены клинические испытания ремдесивира - антивирусного препарата, который до последнего времени считался наиболее перспективным потенциальным лекарством от Covid-19. Об этом объявил американский Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID), который проводил эксперимент.

Интересно, что тестирование прекратили не из-за их провала - а возможно, как раз наоборот. Эксперимент свернули, не дождавшись финальных результатов, чтобы не допустить лишних жертв среди пациентов из контрольной группы, которые принимали плацебо.

Онако практически это решение означает, что степень эффективности ремдесивира в борьбе с коронавирусом фактически придется проверять заново.

Предварительные итоги эксперимента подвели две недели назад, после двух с лишним месяцев испытаний.

Они показались организаторам настолько обнадеживающими, что американские власти выпустили по такому поводу специальное заявление, полное осторожного оптимизма: назначение пациенту ремдесивира в больничных условиях ускоряет его выписку почти в полтора раза (11 и 15 дней соответственно).

"Данные показывают, что ремдесивир оказывает однозначный существенный позитивный эффект, ускоряя выздоровление", - заявил тогда глава института Энтони Фаучи.

Буквально через пару дней американские власти одобрили использование ремдесивира для лечения Covid-19 в экстренном порядке (то есть до прохождения обязательной сертификации).

Копірайт зображення Getty Images Image caption Энтони Фаучи (второй слева) в Овальном кабинете Белого дома

В NIAID отметили, что если испытуемый препарат может хоть сколько-нибудь помочь в борьбе с инфекцией, то тяжелые пациенты, принимающие вместо него пустышку-плацебо (и даже не подозревающие об этом), рискуют умереть только потому, что случайно попали в контрольную группу.

Но если дать экспериментальное лекарство всем тяжелым больным без исключения, то нарушаются условия проверки - а значит, определить эффективность препарата становится невозможно.

Именно таким парадоксальным образом объявление промежуточных результатов испытаний ремдесивира положило конец всему эксперименту. Как только стало понятно, что лекарство может быть эффективным, его тут же начали давать всем больным, ликвидировав контрольную группу - и исследование потеряло смысл.

"Жизнями скольких пациентов мы готовы рискнуть, чтобы получить недостающие данные?" - задается риторическим вопросом клинический директор NIAID Клиффорд Лейн.

"Можно, наверное, вести по этому поводу какие-то дискуссии (в такой ситуации каждый пытается выступить в роли адвоката дьявола), но у нас в институте не было разногласий по поводу того, как следует поступить", - уверяет он.

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