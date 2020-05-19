Правительство запустит общественный транспорт. Но не во всех областях

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Правительство рассматривает возможность запустить общественный транспорт уже на следующем этапе ослабление карантина 22 мая, рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам совещания у президента.

В то же время министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что ситуация в восьми регионах Украины пока не позволяет запускать там транспорт.

По его словам, там проводится мало тестирований. Но о каких именно регионах идет речь, Степанов не уточнил.

Впрочем, все может измениться в течение недели, добавил министр.

О необходимости открыть транспорт в понедельник заявил и президент Владимир Зеленский.

"Если уж решили открывать транспорт, то надо позволять местным властям открывать его там, где они видят возможность обеспечения безопасности. Люди выходят на работу, и им надо дать возможность добираться", - сказал он.

Министерство инфраструктуры Украины планирует возобновлять пассажирское сообщение в три этапа. Однако о конкретных датах пока ничего не известно.

Метро не будет?

Источник в правительстве подтвердил ВВС News Украина, что работу общественного транспорта начнут восстанавливать уже с 22 мая. Пригородное сообщение - через две недели.

А вот с межобластным сообщением, в том числе железнодорожным, точной даты еще нет. Скорее всего, придется подождать еще два месяца.

Также собеседник утверждает, что 25 мая метро в Киеве не откроют.

"Возможно, в конце мая - начале июня", - добавляет источник в правительстве.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Без метро и наземного транспорта с 12 мая Киев остановился в пробках

На прошлой неделе мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой открыть метро с 25 мая.

Это произошло после того, как Киев 12 мая остановился в пробках из-за ослабления карантина. Большинство киевлян вернулись на работу, поэтому автомобилей на дорогах стало существенно больше.

Виталий Кличко также анонсировал восстановление нормальной работы наземного общественного транспорта - прежде всего, трамваев и троллейбусов - с 22 мая.

План запуска транспорта

Министерство инфраструктуры Украины говорит, что разработало поэтапный план восстановления пассажирского сообщения.

Так, на первом этапе планируется запустить городской и пригородный транспорт, кроме маршруток и в пределах одного района. Также планируется запуск внутренних авиаперелетов и частичный запуск железной дороги.

На втором этапе позволят межобластные и международные автоперевозки, запустят все дневные пригородные поезда и все пассажирские поезда, кроме сезонных.

На третьем этапе предлагают открыть международное авиа- и железнодорожное сообщение, а также сезонные поезда.

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В то же время, эксперты считают возобновление работы транспорта, в частности метро, ​​логичным шагом.

"Людям надо добираться на работу, поэтому работу транспорта надо постепенно восстанавливать", - сказал эксперт в комментарии ВВС News Украина.

Директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко предлагает запретить пользоваться общественным транспортом пенсионерам, а также расчистить полосы общественного транспорта. Это позволит уменьшить количество пассажиров и позволит обеспечить бесперебойную работу транспорта.

А медики называют жесткие ограничения на общественный транспорт нецелесообразными.

"Почему метро должно быть рассадником коронавируса? Ведь можно надеть маски, обрабатывать руки или носить перчатки", - говорит вирусолог Алла Мироненко.

А бывший заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк отмечает, что в метро можно заразиться не потому, что все кашляют друг на друга, а потому, что касаются общих поверхностей, а потом не моют руки.