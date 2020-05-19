Правительство запустит общественный транспорт. Но не во всех областях
Правительство рассматривает возможность запустить общественный транспорт уже на следующем этапе ослабление карантина 22 мая, рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам совещания у президента.
В то же время министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что ситуация в восьми регионах Украины пока не позволяет запускать там транспорт.
По его словам, там проводится мало тестирований. Но о каких именно регионах идет речь, Степанов не уточнил.
Впрочем, все может измениться в течение недели, добавил министр.
- Кличко просит правительство открыть метро с 25 мая
- Как Минск стал спасительным хабом для застрявших за рубежом украинцев
- Можно ли заболеть Covid-19 повторно
О необходимости открыть транспорт в понедельник заявил и президент Владимир Зеленский.
"Если уж решили открывать транспорт, то надо позволять местным властям открывать его там, где они видят возможность обеспечения безопасности. Люди выходят на работу, и им надо дать возможность добираться", - сказал он.
Министерство инфраструктуры Украины планирует возобновлять пассажирское сообщение в три этапа. Однако о конкретных датах пока ничего не известно.
Метро не будет?
Источник в правительстве подтвердил ВВС News Украина, что работу общественного транспорта начнут восстанавливать уже с 22 мая. Пригородное сообщение - через две недели.
А вот с межобластным сообщением, в том числе железнодорожным, точной даты еще нет. Скорее всего, придется подождать еще два месяца.
Также собеседник утверждает, что 25 мая метро в Киеве не откроют.
"Возможно, в конце мая - начале июня", - добавляет источник в правительстве.
На прошлой неделе мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой открыть метро с 25 мая.
Это произошло после того, как Киев 12 мая остановился в пробках из-за ослабления карантина. Большинство киевлян вернулись на работу, поэтому автомобилей на дорогах стало существенно больше.
Виталий Кличко также анонсировал восстановление нормальной работы наземного общественного транспорта - прежде всего, трамваев и троллейбусов - с 22 мая.
План запуска транспорта
Министерство инфраструктуры Украины говорит, что разработало поэтапный план восстановления пассажирского сообщения.
Так, на первом этапе планируется запустить городской и пригородный транспорт, кроме маршруток и в пределах одного района. Также планируется запуск внутренних авиаперелетов и частичный запуск железной дороги.
На втором этапе позволят межобластные и международные автоперевозки, запустят все дневные пригородные поезда и все пассажирские поезда, кроме сезонных.
На третьем этапе предлагают открыть международное авиа- и железнодорожное сообщение, а также сезонные поезда.
В то же время, эксперты считают возобновление работы транспорта, в частности метро, логичным шагом.
"Людям надо добираться на работу, поэтому работу транспорта надо постепенно восстанавливать", - сказал эксперт в комментарии ВВС News Украина.
Директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко предлагает запретить пользоваться общественным транспортом пенсионерам, а также расчистить полосы общественного транспорта. Это позволит уменьшить количество пассажиров и позволит обеспечить бесперебойную работу транспорта.
А медики называют жесткие ограничения на общественный транспорт нецелесообразными.
"Почему метро должно быть рассадником коронавируса? Ведь можно надеть маски, обрабатывать руки или носить перчатки", - говорит вирусолог Алла Мироненко.
А бывший заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк отмечает, что в метро можно заразиться не потому, что все кашляют друг на друга, а потому, что касаются общих поверхностей, а потом не моют руки.