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В среду Всемирная организация здравоохранения зафиксировала 106 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции за сутки в мире - это самый большой показатель с начала пандемии.

Об этом рассказал глава ВОЗ Тедрос Гебреисус. По его словам, более двух третей новых больных обнаружили всего в четырех странах.

Он не уточнил, о каких именно странах идет речь, но, согласно статистическим данным Worldometr, наибольший прирост новых больных наблюдается в США, Бразилии, России, Индии, Перу и Чили.

Во время своего выступления Гебреисус в очередной раз добавил, что человечество ожидает долгий путь борьбы с пандемией.

Всего в мире количество официально подтвержденных случаев коронавирусной инфекции уже превысило 5 миллионов. Таким образом всего за две недели этот показатель вырос на 1 миллион.

По данным Университета Джонса Хопкинса, от осложнений, связанных с Covid-19, умерло 328 тысяч человек. Более 2 миллионов пациентов выздоровели.

Больше всего случаев зафиксировали в США (1,5 миллиона), России (308 тысяч), Бразилии (291 тысяча) и Великобритании (249 тысяч).

Ранее Всемирная организация здравоохранения предостерегала, что поспешный отказ от карантина может увеличить количество заболевших, так как вирус быстро распространяется и медленно сходит на нет.

По словам главы ВОЗ Тедроса Гебреисуса, страны должны быть очень осторожными с подобными шагами - даже несмотря на то, что испытывают экономические потери из-за пандемии.

"Мы в ВОЗ хотим послабления, как никто. Однако слишком быстрое ослабление может привести к смертельному возрождению инфекции. Путь обратно может быть столь же опасным, как и путь вперед - если не делать все правильно", - предостерегал Гебреисус.

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