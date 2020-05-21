ВНО 2020: когда и как будут сдавать тесты

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Внешнее независимое оценивание (ВНО) в Украине планируют провести с 25 июня по 17 июля.

Об этом заявила исполняющая обязанности министра образования Любомира Мандзий в среду, 20 мая, после заседания правительства.

25 июня состоится тестирование по математике

30 июня - тестирование по украинскому языку и литературе

2 июля - по физике

6 июля - по испанскому, немецкому, французскому языкам

7 июля - по английскому языку

9 июля - по истории Украины

13 июля - по биологии

15 июля - по географии

17 июля - по химии

Перед этим, 15-17 июня, должно пройти пробное тестирование.

Информацию о результатах основной сессии внешнего независимого оценивания по всем учебным предметам обнародуют до 29 июля 2020 года.

Дополнительная сессия ВНО запланирована на период с 23 июля по 11 августа, а результаты обнародуют до 14 августа.

Ранее премьер Денис Шмыгаль заявлял, что ВНО состоится в 2020 году при условии, что "эпидемиологическая ситуация в Украине будет позволять это сделать".

В Минобразования говорят, что вузы должны вскоре обнародовать новые сроки вступительной кампании. Из-за карантина срок подачи документов начнется позже чем обычно.

При этом в Минобразования опровергли слухи о том, что ВНО могут провести дистанционно.

Безопасные условия

В более 1,5 тыс. пунктах тестирования создадут безопасные условия, заверила и.о. министра образования.

Так, в помещение будут пускать только в маске или респираторе, а на входе будут измерять температуру.

Те, кто по состоянию здоровья или же по иным уважительным причинам не могут прийти на тестирование, будут иметь возможность сдать экзамен в другое время.

Запрещены также массовые скопления людей и очереди без соблюдения социальной дистанции.

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Между участниками должна быть дистанция не менее 1,5 метра.

В помещении должен быть свободный доступ к жидкому мылу и средствам дезинфекции.

Перед началом тестирования и после завершения помещения должны убрать, а поверхности продезинфицировать.

Изменится ли ВНО из-за карантина?

Формат и процедура проведения ВНО в 2020 году не изменятся, уверяют в министерстве образования и науки.

По правилам, во время прохождения ВНО в аудитории будет максимум 15 участников и два инструктора.

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Также без изменений останутся количество тестов и их содержание. В частности, каждый участник может сдать максимум 4 теста, а количество заданий в них, которые основаны на материалах, изученных в апреле-мае 11 класса, ничтожно мала, говорят в Минобразования.

Такая задача может быть только один на весь тест, потому перепечатывать тираж тестовых тетрадей из-за такого малого количества задач нецелесообразно.

Что делать, если заболел

Участники, которые контактировали с больными или сами заразились коронавирусом, смогут сдать ВНО во время дополнительной сессии, когда поправятся или выйдут из самоизоляции.

В случае, если из-за изоляции или болезни они будут вынуждены пропустить и дополнительную сессию тестирования, их освободят от ВНО по состоянию здоровья.

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Снизят ли пороговые баллы ВНО из-за пандемии и карантина?

Пока рано говорить о снижении порогового балла ВНО, заявила несколько дней назад глава МОН.

Пороговый балл определяет специальная экспертная комиссия. Она еще не начала работу.

Пороговый балл - это минимальная сумма тестовых баллов внешнего независимого оценивания по определенному предмету, получение которых предоставляет абитуриенту право для участия в конкурсном отборе в вуз.

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