ВНО 2020: когда и как будут сдавать тесты
Внешнее независимое оценивание (ВНО) в Украине планируют провести с 25 июня по 17 июля.
Об этом заявила исполняющая обязанности министра образования Любомира Мандзий в среду, 20 мая, после заседания правительства.
- 25 июня состоится тестирование по математике
- 30 июня - тестирование по украинскому языку и литературе
- 2 июля - по физике
- 6 июля - по испанскому, немецкому, французскому языкам
- 7 июля - по английскому языку
- 9 июля - по истории Украины
- 13 июля - по биологии
- 15 июля - по географии
- 17 июля - по химии
Перед этим, 15-17 июня, должно пройти пробное тестирование.
Информацию о результатах основной сессии внешнего независимого оценивания по всем учебным предметам обнародуют до 29 июля 2020 года.
Дополнительная сессия ВНО запланирована на период с 23 июля по 11 августа, а результаты обнародуют до 14 августа.
Ранее премьер Денис Шмыгаль заявлял, что ВНО состоится в 2020 году при условии, что "эпидемиологическая ситуация в Украине будет позволять это сделать".
В Минобразования говорят, что вузы должны вскоре обнародовать новые сроки вступительной кампании. Из-за карантина срок подачи документов начнется позже чем обычно.
При этом в Минобразования опровергли слухи о том, что ВНО могут провести дистанционно.
Безопасные условия
В более 1,5 тыс. пунктах тестирования создадут безопасные условия, заверила и.о. министра образования.
Так, в помещение будут пускать только в маске или респираторе, а на входе будут измерять температуру.
Те, кто по состоянию здоровья или же по иным уважительным причинам не могут прийти на тестирование, будут иметь возможность сдать экзамен в другое время.
Запрещены также массовые скопления людей и очереди без соблюдения социальной дистанции.
Между участниками должна быть дистанция не менее 1,5 метра.
В помещении должен быть свободный доступ к жидкому мылу и средствам дезинфекции.
Перед началом тестирования и после завершения помещения должны убрать, а поверхности продезинфицировать.
Изменится ли ВНО из-за карантина?
Формат и процедура проведения ВНО в 2020 году не изменятся, уверяют в министерстве образования и науки.
По правилам, во время прохождения ВНО в аудитории будет максимум 15 участников и два инструктора.
Также без изменений останутся количество тестов и их содержание. В частности, каждый участник может сдать максимум 4 теста, а количество заданий в них, которые основаны на материалах, изученных в апреле-мае 11 класса, ничтожно мала, говорят в Минобразования.
Такая задача может быть только один на весь тест, потому перепечатывать тираж тестовых тетрадей из-за такого малого количества задач нецелесообразно.
Что делать, если заболел
Участники, которые контактировали с больными или сами заразились коронавирусом, смогут сдать ВНО во время дополнительной сессии, когда поправятся или выйдут из самоизоляции.
В случае, если из-за изоляции или болезни они будут вынуждены пропустить и дополнительную сессию тестирования, их освободят от ВНО по состоянию здоровья.
Снизят ли пороговые баллы ВНО из-за пандемии и карантина?
Пока рано говорить о снижении порогового балла ВНО, заявила несколько дней назад глава МОН.
Пороговый балл определяет специальная экспертная комиссия. Она еще не начала работу.
Пороговый балл - это минимальная сумма тестовых баллов внешнего независимого оценивания по определенному предмету, получение которых предоставляет абитуриенту право для участия в конкурсном отборе в вуз.