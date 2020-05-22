Как и где смягчают карантин в Украине

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В пятницу, 22 мая, в Украине начинается так называемый "адаптивный карантин", который продлится следующий месяц и предполагает очередное ослабление ограничений. Впрочем, к смягчению пока готовы не все регионы.

Согласно решению правительства, в тех регионах, где эпидемиологические показатели соответствуют критериям по количеству новых больных и уровню заполненности больниц, может возобновить работу общественный и внутриобластной транспорт.

Кроме того, с этого дня могут заработать отели (но не рестораны в гостиницах). Также при условии соблюдения определенных ограничений, с 22 мая разрешат проводить религиозные (1 человек на 10 квадратных метров) и спортивные (до 50 участников без зрителей) мероприятия.

С 25 мая, говорят в Минздраве, также могут возобновить работу метрополитена и детских садов.

Однако не все регионы готовы к таким послаблениям. К примеру, власти Киевской области уже заявили, что послаблений пока не будет.

"Поскольку один из необходимых факторов (а именно - инцидентность) превышает установленный показатель, региональная комиссия не имеет права принять решение по ослаблению противоэпидемических мероприятий", - говорят в местной облгосадминистрации.

А потому и пригородное транспортное сообщение со столицей пока не будет возобновлено.

Ключевые критерии, о которых идет речь, - это количество новых случаев заболевания (не более 12 на 100 тысяч населения), количества тестов (не менее 12 на 100 тысяч населения) и наполненность койко-мест в больницах (не более 50%).

В дальнейшем, с 1 июня, смогут заработать фитнес-центры, возобновят работу учебные заведения (в группах не более 10 человек). Будут разрешены межобластные перевозки.

С 10 июня, как ожидается, кафе и рестораны смогут принимать посетителей в помещениях, а с 15 июня запланировано возобновление авиаперелетов.

Что в Киеве?

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Транспорт в Киеве заработает не 22 мая, а 23-го - об этом рассказал мэр города Виталий Кличко. Речь идет об автобусах, трамваях и троллейбусах.

С этого же дня в столице работу возобновят магазины площадью до одной тысячи квадратных метров. Также откроются спортивные и детские площадки в парках, скверах и на придомовых территориях.

С 25 мая, по словам Кличко, будет возобновлена работа метрополитена. Кроме того, рассказал Кличко, заработают промышленные рынки и сельскохозяйственные ярмарки.

Однако некоторые ограничения ослабят только с 1 июня, говорит мэр Киева. В частности речь идет о:

возобновлении работы детсадов

детско-юношеских спортивных школ

спортивных залов и фитнес-центров (но не бассейнов)

зон отдыха и пляжей у водоемов

Некоторые говорят, что Киев в лидерах по числу случаев заражения коронавирусом, а потому целесообразность смягчения карантина вызывает вопросы. Но городские власти говорят, что возобновление работы транспорта, в частности, метрополитена, необходимо для нормализации ситуации с пробками в городе и перераспределения пассажиропотока.

"Ослабление карантина - это не игнорирование вируса, а осознание того, что его нужно взять под контроль и научиться жить в несколько иных реалиях", - говорит Кличко.

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