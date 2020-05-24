Ограничат ли доступ в вагоны: правила работы метро на карантине

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Открытие метрополитена в Украине запланировано на 25 мая. BBC News Украина собрала ответы на наиболее часто задаваемые вопросы о новых правилах подземки в условиях карантина.

В среду правительство разрешило перейти ко второму этапу ослабления карантина регионам с надлежащей эпидемиологической ситуацией. В частности, с 25 мая должно заработать метро.

В субботу власти Киева подтвердили, что все показатели в столице - в норме, поэтому метрополитен заработает, как и планировалось, утром в понедельник.

Министерство здравоохранения высоко оценило меры безопасности, которые разработали работники метрополитена.

В частности, они подготовили дистанционную разметку, закупили термометры и защитные щитки для сотрудников метрополитена, а также обеспечили станции информационными материалами и видеороликами о COVID-19.

Поезда и пассажирские зоны будут тщательно дезинфицировать перед началом работы и в течение дня.

Нужно ли носить маску в метро?

Исполняющий обязанности первого заместителя главы КГГА Валентин Мондриевский подтвердил, что маски в метро обязательны, как и в остальных видах общественного транспорта и в общественных местах в целом.

"Будут стоять дежурные, которые будут это контролировать", - заявил он в эфире телеканала Украина 24.

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Нужно ли носить перчатки?

Согласно заявлению пресс-службы Киевской городской государственной администрации, обязательным будет только ношение масок.

Но носить перчатки также настоятельно рекомендуют, уточнили BBC News Украина в пресс-службе Киевского метрополитена.

Для большей безопасности специалисты в области здравоохранения рекомендуют также обрабатывать руки карманными санитайзером сразу после поездки в метро, а также при первой возможности мыть руки.

Кроме того, следует отказаться от привычки касаться лица, ведь именно так вирус может попасть в организм.

Будут ли ограничения по количеству людей в метро?

Никаких ограничений по количеству пассажиров в метро не будет.

"Это невозможно сделать, нужно принимать решения, которые будут удобны для киевлян", - объясняет Мондриевский.

Будут ли измерять температуру на входе?

Температуру будут измерять не всем, а только пассажирам с "визуальными признаками острого респираторного заболевания".

Если температура тела будет выше 37,2 или другие признаки инфекционного заболевания, человека в метро не пустят.

Будут ли пускать в метро только по спецпропускам?

По информации КГГА, пользоваться метрополитеном можно без спецпропусков.

Будут ли пускать в метро пенсионеров и сохранится ли у них бесплатный проезд?

В мэрии уверяют, что доступ в метро будет у всех граждан при наличии масок.

Льготы всех категорий сохраняются.

В то же время в мэрии призвали людей старше 60 лет, входящих в группу риска, избегать транспорта и контактов в целях сохранения собственного здоровья.

Будут ли действовать жетоны, и как оплачивать проезд?

Столичный метрополитен намерен отказаться от жетонов, поэтому купить жетон на станции будет невозможно.

Но, если у вас остались старые жетоны, вы можете использовать их в течение месяца с даты открытия метро, то есть до 25 июня.

Метрополитен рекомендует как можно скорее перейти на один из бесконтактных многоразовых способов проезда:

KyivSmartCard

карту метро, которая будет действовать до 31 марта 2021

бесконтактную банковскую карту любой платежной системы, которую можно использовать на желтых турникетах

мобильные приложения Google Pay и Apple Pay

мобильные приложения Kyiv Smart City

Для разового проезда, чтобы не стоять в очереди, можно приобрести в системе разовый билет с QR-кодом - бумажным или электронным.

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