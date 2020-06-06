Протесты в США. Пять причин, которые привели к противостоянию

Копірайт зображення AFP Image caption "Я не могу дышать" - последние слова Джорджа Флойда стали лозунгом демонстрантов

В США уже больше недели продолжаются протесты и столкновения, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда.

46-летнего мужчину задержала полиция по подозрению в попытке расплатиться фальшивыми деньгами. Джордж Флойд не оказывал сопротивления и скончался в больнице после того, как во время задержания полицейский придавил ему горло коленом, несмотря на крики мужчины о том, что он задыхается.

44-летнего полицейского Дерека Шовина уволили из полиции, он предстанет перед судом за убийство. Трех его коллег, находившихся вместе с ним, уволили, им также выдвинули обвинения.

Смерть Джорджа Флойда спровоцировала беспорядки по всей стране. Полиция использует слезоточивый газ и силу против демонстрантов, а президент Трамп угрожает вывести на улицы военных.

Журналистка BBC News Элис Кадди рассказывает о нескольких ключевых факторах, которые повлекли за собой протесты и конфронтацию в американском обществе.

1) Насилие полиции и правовая система

Смерть Джорджа Флойда - не первый случай убийства афроамериканцев полицейскими в США.

Жертвами также стали Филандо Кастиль, Теренс Кратчер, Алтон Стерлинг в 2016 году и Майкл Браун в 2014 году. Их гибель вызвала протесты и много вопросов к действиям полиции. В результате ни один полицейский не был признан виновным в нарушении закона.

"Я устал слушать о том, как умирают чернокожие, - сказал один из демонстрантов в Вашингтоне. - Я устал бояться того, что меня остановят полицейские".

Копірайт зображення Handout Image caption Джордж Флойд с младшей дочерью

Убийство Джорджа Флойда сравнивают со смертью Эрика Гарнера в июле 2014 года.

43-летнего Гарнера, отца шестерых детей, задержали в Нью-Йорке по подозрению в незаконной продаже сигарет поштучно. Прохожий снял на видео, как белый полицейский Даниэл Панталео применил удушающий захват, обхватив рукой шею Гарнера.

Гарнер был астматиком, он несколько раз говорил полицейскому: "я не могу дышать", пока не потерял сознание. Его доставили в больницу, где констатировали смерть.

Это дело также вызвало протесты по всей стране. Но обвинения полицейскому не выдвинули, и только в 2019 году его уволили из полиции, объясняя это тем, что полицейский использовал прием, запрещенный в штате.

В случае убийства Джорджа Флойда скорость, с которой уволили полицейских и арестовали Дерека Шовина, выглядит необычно.

Предыдущий президент США Барак Обама заявил, что протесты из-за смерти Флойда демонстрируют "настоящее и законное разочарование в неудачной многолетней реформе работы полиции и системе уголовной юстиции".

Данные, собранные командой BBC Reality Check, доказывают, что опыт афроамериканцев во время задержания правоохранителями отличается от белых американцев.

В 2019 году афроамериканцы составляли менее 14% населения США, но более 23% из 1004 людей, которых застрелила полиция во время задержания.

Афроамериканцев арестовывают за употребление наркотиков гораздо чаще, чем белых американцев, хотя опросы показывают, что употребляют наркотики представители обеих общин на одинаковом уровне.

В 2018 году афроамериканцы составляли почти треть заключенных в тюрьмах страны.

Это означает, что в федеральных или государственных тюрьмах находится более 1000 афроамериканских заключенных на каждые 100 000 афроамериканцев, тогда как на каждые 100 000 белых американцев приходится примерно 200 белых заключенных.

Данные по Миннеаполису, где жил Флойд, также показывают эту тенденцию.

2) Расизм оскорбляет и убивает

Да, он до сих пор существует и проявляется на бытовом уровне. Только за последние несколько недель в стране произошло несколько громких инцидентов, которые спровоцировали дебаты о расизме.

В день смерти Флойда в Центральном парке Нью-Йорке белая женщина вызвала полицию после того, как афроамериканец попросил ее взять собаку на поводок.

Кристиан Купер, так звали афроамериканца, - орнитолог. Он был обеспокоен тем, что собака может наброситься на живущих в парке птиц, за которыми постоянно наблюдают орнитологи. Женщина позвонила в полицию и заявила, что "здесь афроамериканец угрожает мне". И потом повторила: "он - афроамериканец", попросив прислать полицию.

Кристиан Купер снял эту сцену на видео. Вскоре женщину уволили с работы в инвесткомпании, а ее слова и действия раскритиковали.

23 февраля 25-летний афроамериканец Ахмад Арбери вышел на пробежку, когда его застрелили двое белых американцев - отец и сын. Третий человек снимала убийство на видео.

Их задержали только в мае. Недавно один из подозреваемых заявил, что сначала афроамериканца сбили автомобилем, а потом застрелили.

Копірайт зображення Family photo Image caption Ахмада Арбери убили во время пробежки 23 февраля

3) Социальное неравенство и влияние пандемии

Расовое неравенство легко заметить в таких секторах как обеспечение жильем и занятость.

В 2016 году типичный доход семьи белых американцев почти в 10 раз превышал доход семьи афроамериканцев. Афроамериканцев без медицинского страхования вдвое больше, чем белых американцев.

Афроамериканцы чаще работают на заводах и живут в густонаселенных районах.

Все эти проблемы способствовали тому, что афроамериканцы больше пострадали от пандемии коронавируса, которая продолжается в США. В результате вскрытия Джорджа Флойда стало известно, что он переболел Covid-19, хотя не это послужило причиной его смерти.

Согласно последним правительственным данным, более 34% пациентов, госпитализированных с Covid-19, - афроамериканцы.

Нью-Йорк сообщил, что среди афроамериканцев показатели смертности от коронавируса значительно выше, чем среди белых американцев.

Уровень безработицы во время пандемии вырос, и снова больше всего пострадали афроамериканцы. Среди них был и Джордж Флойд, который потерял работу охранника в ночном клубе.

Копірайт зображення Reuters Image caption В результате неудовлетворительных социальных условий афроамериканцы больше рискуют умереть или потерять работу во время пандемии коронавируса

"Не коронавирус дискриминирует, а наша жилищная, экономическая и медицинская политика делают это", - сказал Андре Перри, сотрудник Института Брукингса.

"Расизм, недоступность жилья, отсутствие работы, бедность и неадекватное здравоохранение лежат в основе социальных условий, которые значительно влияют на политику, ставят под угрозу афроамериканцев и их кварталы".

Подобное неравенство существует и в Миннеаполисе, где жил Джордж Флойд. В городе с населением 430 тысяч людей афроамериканцев примерно 20%.

Даже перед массовыми увольнениями во время пандемии количество безработных афроамериканцев в Миннеаполисе и соседнем городе Сент-Пол составляло 10% - по сравнению с 4% белых американцев.

В 2016 году 32% афроамериканцев жили здесь за чертой бедности, тогда как среди белых американцев этот показатель составлял - 6,5%.

4) Фактор Трампа

На противостояние повлияли и заявления президента США Дональда Трампа, считает корреспондент BBC в Северной Америке Энтони Зуркер.

Его правление началось с массовых протестов и, похоже, может ими и закончиться. Но если женские марши в январе 2017 года проходили мирно, то нынешние протесты часто заканчиваются столкновениями.

"Президент воспринял протесты близко к сердцу. Как и в случае с женскими маршами, его действия свидетельствуют о том, что он рассматривает акции, вспыхнувшие после гибели Флойда, как попытку подорвать его президентство", - отмечает Энтони Зуркер.

До выборов остается пять месяцев, и это явно повлияло на президента.

"Он повторил обещание восстановить "правопорядок", которое успешно использовал Ричард Никсон в своих победных кампаниях за пост президента в 1968 и 1972 годах. Противоречивое решение Трампа отогнать демонстрантов от церкви у Белого Дома и сфотографироваться на ее фоне с Библией в руках намекает на желание привлечь избирателей - евангельских христиан, которые ему нужны в ноябре", - считает Энтони Зуркер.

По его мнению, все факторы, повлекшие за собой протесты, существовали и до прихода Трампа к власти, но он своими действиями и словами, сознательно или бессознательно обострил ситуацию.

5) Милитаризация полиции

Протесты после смерти Джорджа Флойда привлекли внимание к использованию военной техники полицейскими. Несмотря на то, что изображения военных транспортных средств, используемых для сдерживания толпы, некоторым могут показаться шокирующими, для США это не новое явление.

В 90-х годах Министерство обороны США начало программу по передаче лишней военной техники в пользование полицейских участков. Делалось это с целью борьбы с наркотиками и контртерроризмом.

Сегодня в программе задействовано более 8 тысяч правоохранительных структур на федеральном уровне и уровне штатов.

Контролирует ее Агентство оборонной логистики, имеющее окончательные полномочия по типу и количеству оборудования, предоставляемого различным агентствам. В то же время не указано, как следует использовать такое оборудование.

Копірайт зображення EPA Image caption Американская полиция получила большое количество амуниции и техники, которую ранее производили для использования в конфликтах на Ближнем Востоке

Данные показывают, что избыток военной техники, переданной местным правоохранительным органам, растет с середины 2000-х годов.

По состоянию на 2015 год в рамках программы между правоохранительными органами распределили военную технику на сумму 5 млрд долларов.

Пол Поаст, профессор политологии в Чикагском университете, отмечает, что до середины 2000-х годов правоохранительные органы США не нуждались в большой военной технике.

"С началом борьбы с повстанцами в Ираке и Афганистане производители начали разрабатывать оружие двойного пользования", - объясняет он.

По мнению ученого, количество техники возросло, поскольку ее больше не применяют в Ираке.

Ранее Барак Обама запретил военным передавать некоторую технику в пользование правоохранителей. Это произошло после волны критики в отношении действий полиции во время протестов в Фергюсоне в 2014 году. Их, кстати, также вызвала смерть афроамериканца.

Но Дональд Трамп отменил эти ограничения в 2017 году.

По мнению Поаста, сейчас использование военной техники полицией является ключевым примером того, как масштабные меры борьбы с повстанцами за рубежом могут влиять на внутреннюю политику безопасности США.

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