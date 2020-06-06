Карантин снова ослабили, но опасность COVID-19 остается

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За последние сутки коронавирус в Украине обнаружен у 550 людей - это чуть меньше, чем накануне.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в столице за прошедшие сутки заболевание лабораторно подтвердили еще у 83 людей. 11 из них - медики.

С 5 июня начали действовать очередные послабления карантинных ограничений, в частности кафе и рестораны смогут принимать посетителей в помещениях, восстановили внутреннее авиасообщение, разрешено проводить религиозные мероприятия в помещениях - при условии, что там будет находиться не более одного человека на 5 м².

Однако ослабление карантина касаются не всех областей.

Так главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сказал, что 7 областей и Киев не соответствуют критериям, позволяющим работу заведений общественного питания в помещениях.

Это Волынская, Житомирская, Львовская, Ровенская, Черновицкая, Донецкая и Луганская области.

Опасность COVID-19 остается. 3 июня в Украине обнаружили наибольшее количество больных коронавирусом за полтора месяца - 588 новых случаев.

Если уровень заболеваемости будет расти, то Украина может вернуться к строгому карантину, заявил BBC News Украина врач-инфекционист Федор Лапий.

"Украина быстро вошла в суровые карантинные мероприятия. Мы усвоили определенные уроки, и если статистика продолжит демонстрировать негативные тенденции к увеличению количества больных, умерших, реанимации пациентами с Covid-19, то так же быстро можно вернуть строгие карантинные меры", - сказал он.

Врач также напомнил, что украинцы должны соблюдать ограничения, которые ввели в марте, несмотря на смягчение карантина.

"Вирус никуда не исчез. Можем по-разному называть или делать вид, что соблюдаем карантин, но главное - граждане должны соблюдать те же правила, которые действовали в предыдущие месяцы", - отметил Лапий.

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Всего за время пандемии в Украине заболело 26 514 людей, из них 1903 ребенка и 5016 медработников.

777 людей умерли, выздоровели 11 812 пациентов.

Наибольшее число больных зафиксировали в Черновицкой области (3585), Киеве (3375) и Львовской области (2053).

Между тем в мире - уже более 6,7 миллиона случаев коронавируса.

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