МВФ согласовал программу на 5 млрд долларов для Украины

Копірайт зображення Пресс-служба президента Image caption Встреча Зеленского и директора МВФ Кристалины Георгиевой в Давосе

Международный валютный фонд утвердил 18-месячную программу stand by для Украины на 5 млрд долларов. Первый транш, который выделят немедленно, составит 2,1 млрд долларов.

Остальную сумму выделят поэтапно четырьмя траншами.

"Новая программа станет опорой для усилий властей по преодолению последствий кризиса, обеспечивая при этом макроэкономическую стабильность и сохраняя нынешние достижения", - заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Чтобы получить новую программу, Украине пришлось выполнить все "домашние задания" - в частности, одобрить банковский "антиколомойский закон" и закон о рынке земли.

Президент Владимир Зеленский отметил, что согласованная сумма первого транша на 200 млн долларов больше, чем планировалось вначале.

"Новая программа поможет преодолеть вызовы, вызванные #COVID19. В сложное время МВФ доказывает, что является надежным партнером", - говорится в его сообщении в Twitter.

Фонд отметил, что пандемия ударила по экономике всех стран мира.

В частности, МВФ ухудшил прогноз по ВВП Украины - по его данным, падение ВВП в этом году составит не 7,7%, а 8,2%.

Согласно сообщению, программа имеет четыре приоритета - смягчение экономических последствий кризиса, обеспечение постоянной независимости Нацбанка и гибкого обменного курса, а также продвижение ключевых мероприятий госуправления и борьбы с коррупцией для сохранения и углубления последних достижений.