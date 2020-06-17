В Украине снова рекорд смертей и новых больных COVID-19

Копірайт зображення unian

За прошедшие сутки в Украине выявили 758 новых случаев коронавируса - это максимальный показатель с начала пандемии.

Кроме того, за сутки умер 31 человек - это также рекордный показатель, свидетельствуют данные Центра общественного здоровья Минздрава.

В целом COVID-19 в Украине зафиксировали 33 234 случая коронавирусного заболевания.

14 528 человек выздоровело, 943 - умерло.

Наихудшая ситуация - в Черновицкой области (4 082), Киеве (4 026) и во Львовской области (3 227).

Всего было проведено 517 995 тестов методом ПЦР, говорят в Министерстве здравоохранения.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram