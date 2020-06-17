В Украине снова рекорд смертей и новых больных COVID-19
За прошедшие сутки в Украине выявили 758 новых случаев коронавируса - это максимальный показатель с начала пандемии.
Кроме того, за сутки умер 31 человек - это также рекордный показатель, свидетельствуют данные Центра общественного здоровья Минздрава.
В целом COVID-19 в Украине зафиксировали 33 234 случая коронавирусного заболевания.
14 528 человек выздоровело, 943 - умерло.
Наихудшая ситуация - в Черновицкой области (4 082), Киеве (4 026) и во Львовской области (3 227).
Всего было проведено 517 995 тестов методом ПЦР, говорят в Министерстве здравоохранения.