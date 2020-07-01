Отдых за границей: куда и при каких условиях могут ехать украинцы

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Границы для украинских туристов состоянием на 1 июля открыли пять стран.

Это Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория, сообщил в своем Telegram министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Все они позволяют въезд без обязательной обсервации и режима самоизоляции.

Турция

Перелеты в эту страну уже предлагают турагентства.

Турция не требует предоставлять по прибытии ПЦР-тест, но, как сообщает посольство Украины в Турции, туристы обязаны иметь при себе страховку, покрывающую COVID-19.

Египет

Границы для украинских туристов открыл также Египет. Въезд не требует выполнения особых условий.

Но туристам следует помнить, что по возвращении из Египта им придется соблюдать обязательную 14-дневную самоизоляцию. Ведь Египет отнесен к странам с особо высоким уровнем распространенности коронавируса.

Албания

Эта европейская страна открыта для украинских туристов без каких-либо условий. Чартеры туда пустили уже в конце июня.

Впрочем, украинский МИД призывает выбирать именно авиаперелеты, а не автомобильное сообщение. Поскольку транзит через другие страны, отделяющие Украину от Албании, либо вообще запрещен, либо требует обязательной обсервации из-за коронавируса.

Хорватия

Формально хорваты о допуске украинских туристов не объявляли.

Но, если у украинцев есть туристический ваучер или подтверждение бронирования жилья, их пускают как людей, которые "представляют экономический интерес" для страны.

Добраться туда можно на самолете. Автомобильный транзит через Венгрию также возможен, но только при условии, что турист получит разрешение от венгерской полиции. Для этого нужно заполнить электронную форму на сайте полиции.

Без такого разрешения транзит официально возможен только для тех, у кого в третьих странах есть собственное жилье или разрешение на долгосрочное пребывание - проживание, работу, учебу.

Черногория

Черногорцы официально ждут украинских туристов. Отправиться туда также лучше самолетом.

Единственное предостережение - туристам по прибытии нужно предъявить свежий ПЦР-тест, подтверждающий, что коронавируса у них нет.

Тест необходимо сделать в течение 48 часов перед въездом.

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Шенген и Грузия под вопросом

Евросоюз туристов из Украины пускать отказался из-за всплеска заболеваемости.

Впрочем, каждые две недели это решение будут пересматривать. Поэтому, если динамика распространения коронавируса пойдет на спад, есть шанс, что украинцы смогут попасть в другие европейские страны.

В таком случае границы для украинцев также откроет Грузия, которая пока туристов из Украины не пускает.

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