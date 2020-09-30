Зеленский уволил Фокина

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Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Витольда Фокина из трехсторонней контактной группы.

"Витольд Фокин выведен из состава делегации Украины в ТКГ и освобожден от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации", - говорится в заявлении Офиса президента.

Ряд политиков и чиновников призвали отправить в отставку Витольда Фокина за его вчерашнее заявление в Верховной Раде о том, что он не увидел доказательств войны России против Украины.

В частности, с таким призывом обратились министр внутренних дел Арсен Аваков и заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос.

Кривонос назвал Фокина "слепым дураком" и "маразматиком", а также призвал Владимира Зеленского "гнать его с позором".

Позиция Зеленского

В сообщении Офиса президента отмечается, что, по мнению Владимира Зеленского, все, кто выступают от имени Украины, должны руководствоваться в деятельности и заявлениях ее национальными интересами.

"Президент констатировал, что Витольд Фокин отступил прежде всего от справедливой оценки временной оккупации Россией Крыма, города Севастополя, отдельных районов Донецкой и Луганской областей нашего государства", - говорится в заявлении.

Президент Украины отметил, что делегация во переговорах в Минске должна работать над возвращением "исключительно на украинском условиях" всех временно оккупированных территорий, контролируемых Россия, и над установлением прочного мира.

"Нужно вывести из Украины все незаконные вооруженные формирования, их военную технику, провести полную деоккупации и вернуть Украине контроль над частью границы с Россией. Только это может быть путем к настоящему мира", - говорится в заявлении Офиса президента.

Скандал с назначением

В августе президент Владимир Зеленский объяснил решение о назначении Фокина тем, что он родом из Донбасса, поэтому будет голосом "проукраинского Донбасса" на переговорах.

Однако 13 сентября в программе "Светская жизнь с Екатериной Осадчей" внучка Фокина Мария сделала неожиданное признание. По ее словам, именно она познакомила своего дедушку с главой Офиса президента Андреем Ермаком, с которым ее якобы связывает давняя дружба.

34-летняя Мария Фокина родилась в семье советской партийной элиты. Ее дедушка Витольд Фокин занимал руководящие посты сначала в Украинской ССР, а впоследствии стал первым премьер-министром уже в независимой Украине.

Правда, руководил правительством он недолго - лишь до октября 1992 года.

Автор фото, INSTAGRAM MASHA FOKINA Підпис до фото, Витольд Фокин с внучкой

С того времени он исчез из большой украинской политики до 2020 года, когда неожиданно его назначили замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.