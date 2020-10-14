В Украину идет похолодание. Когда ждать заморозков?

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14 октября, на праздник Покрова, в Украине еще будет тепло. Когда же наступит настоящая холодная осень?

14 октября самая высокая температура в Украине ожидается в восточных областях и на юге, +19 +24 градуса, пишет в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Прохладнее будет в западной части, + 9 +14 градусов, а в Карпатах местами около нуля и ниже.

В центральных областях - от +15 градусов в Винницкой до +23 в Днепре.

В северной части Украины 14 октября ожидается от 15 градусов в Житомирской области до +20 градусов в Сумской.

Дожди, возможно, пройдут на крайнем западе Украины, а в Карпатах возможен даже мокрый снег.

В большинстве областей Украине 14 октября будет преимущественно сухая погода.

В Киеве днем ​​до +17 градусов. Дождей не предвидится.

15 октября в Украине преимущественно без осадков, 16 октября в большинстве областей, кроме южных, пройдут небольшие дожди.

Холода близко

Ощутимое похолодание, по прогнозам синоптиков, придет в Украину в конце недели, рассказывает Диденко.

По ее словам, дневная температура будет постепенно снижаться до + 5 + 12 градусов в течение 16-18 октября.

Ночью местами будут заморозки. Однако на юге и востоке еще удержится значительно более теплая погода.