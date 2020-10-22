Кому грозит долгий ковид

Автор фото, Vicky Bourne Підпис до фото, Вики Борн до сих пор страдает от симптомов коронавируса, хотя заболела еще в марте

Преклонный возраст и широкий спектр начальных симптомов увеличивают риск "длительного ковида", утверждают ученые.

Исследование, с которым ознакомилась BBC, утверждает, что каждый 20 пациент болеет как минимум восемь недель.

В числе других факторов - принадлежность к женскому полу, избыточный вес и астма. Об этом свидетельствует исследование Королевского колледжа Лондона.

Цель этого исследования - выявить признаки, по которым врачи на ранних стадиях смогут определять пациентов, предрасположенных к "долгому ковиду". Им потребуется дополнительный уход или лечение на самой ранней стадии.

Ученые анализировали данные людей, вносивших свои симптомы и результаты тестов в программу Covid Symptom Study.

Это помогло определить закономерности для определения больных с продолжительным течением болезни.

Результаты, которые впоследствии должны опубликовать в интернете, показывают, что длительная болезнь может настигнуть кого угодно, но некоторые факторы повышают риск.

Что именно повышает риск?

"Наличие свыше пяти разных симптомов в течение первой недели были одним из ключевых факторов риска", - говорит доктор Клэр Стив из Королевского колледжа Лондона.

Covid-19 - это больше, чем просто кашель, а вирус, который его вызывает, может поражать органы всего тела.

Для человека с несколькими из этих симптомов вероятность "долгого ковида" выше, чем для того, кто только кашлял.

Риск также увеличивается с возрастом - особенно для тех, кто старше 50, а также для женщин.

"Данные показывали, что на раннем этапе пандемии мужчины с большей вероятностью, чем женщины, страдают от серьезной формы ковида и чаще от него умирают. А женщины, как оказалось, больше склонны к продолжительному течению болезни", - говорит доктор Стивс.

А вот сопутствующие заболевания не были связаны с длительным течением ковида, кроме астмы и болезней легких.

Что такое долгий ковид?

Симптомы длительного ковида у каждого пациента свои, но общей для всех является усталость.

У 48-летней Вики Борн болезнь началась с повышения температуры и небольшого кашля в марте, который впоследствии стал "абсолютно ужасным", и ей понадобился дополнительный кислород.

Женщину госпитализировали, но даже сейчас, в октябре, у нее все еще есть симптомы длительного ковида.

Здоровье Вики улучшается, но есть проблемы со зрением и периодически охватывает усталость. Даже прогулка с собакой отнимает у нее столько сил, что она не может одновременно ходить и говорить.

"Появились странные ощущения в суставах, будто у меня артрит. А две недели назад я снова утратила способность различать вкусы и запахи, они полностью исчезли", - рассказывает женщина.

Автор фото, Vicky Bourne Підпис до фото, Симптомы болезни не исчезают уже более полгода, жалуется Вики

Вики такая не одна. По данным исследования:

каждый седьмой болеет по меньшей мере четыре недели

каждый 20-й - по меньшей мере восемь недель

каждый 45-й - не менее 12 недель

Исследователи Королевского колледжа создали часть компьютерного кода, который должен помочь выявить тех, кто находится в группе риска с начала заражения коронавирусом.

Он не идеален и правильно определяет 69% тех, у кого действительно будет длительное течение болезни, но он также прогнозирует длительный ковид у примерно четверти быстро выздоровевших пациентов.

"Мы считаем, что это действительно важно, ведь это поможет идентифицировать этих людей, предложить им профилактические меры, но, что самое важное, проследить за ними и убедиться, что они получили необходимую реабилитацию", - говорит доктор Стивс.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок также отметил, что результаты исследования Covid Symptom Study должны еще раз напомнить общественности, особенно молодежи, что Covid-19 опасен для всех и может иметь долгосрочные и потенциально разрушительные последствия для здоровья.