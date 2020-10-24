Кипрская церковь признала ПЦУ и Епифания

Автор фото, УНІАН

Кипрская церковь признала Православную церковь Украины - ее глава архиепископ Кипра Хризостом II 24 октября помянул предстоятеля Православной церкви Украины Епифания во время литургии при рукоположении нового епископа Арсинойского Панкратия.

Она стала третьей Церковью, которая признала ПЦУ после Греческой церкви и Александрийского патриархата.

Об этом сообщают греческие СМИ со ссылкой на литургию, состоявшейся сегодня утром.

Эту информацию ВВС News Украина подтвердили в Константинополе.

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский посетил Стамбул и встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем.

Поминовение предстоятелем церкви главы другой автокефальной церкви в православном мире означает ее признание.

Несмотря на то, что священный синод церкви Кипра такое решение не принимал, предстоятели церквей имеют право признавать другие церкви.

Автор фото, http://www.nyxthimeron.com/ Підпис до фото, Фрагмент литургии во время поминовения Епифания

Кипрская церковь еще весной 2019 года рассматривала украинский вопрос, однако окончательное решение отложили "на потом".

Несколько членов синода, симпатизирующих РПЦ, не поддерживали признание ПЦУ.

В первой волне признания ПЦУ, кроме Кипрской, как указывают в Константинополе, может быть Румынская православная церковь, которая имеет хорошие отношения со Вселенским патриархатом.

Собеседники в ПЦУ и Константинополе указывали, что процесс признания затормозила пандемия, поставившая на паузу физическую коммуникацию между церквями.

Православная церковь Украины была создана 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе в Киеве.

Автор фото, офис президента

6 января 2019 года ее предстоятель митрополит Епифаний получил томос об автокефалии от Вселенского патриарха.

Официальное признание ПЦУ и установление церковного общения в мирской жизни можно сравнить с признанием одного государства другим и установлением дипломатических отношений.

Всего в мире есть 15 поместных православных церквей, и их предстоятелей упоминают в четкой последовательности - диптихе.

Первым идет Вселенский патриархат, церковь Кипра десятая, а ПЦУ - последняя.

Вместе с Вселенским патриархатом ПЦУ признали четыре из других 14 автокефальных православных церквей мира.

Позиция УПЦ МП

Русская православная церковь не признает ПЦУ, как и находящаяся в ее подчинении УПЦ Московского патриархата.

РПЦ разорвала отношения с Константинопольским патриархатом‍.

Спикер УПЦ МП Николай Данилевич уже осудил решение церкви Кипра.

Автор фото, Фейсбук

Он говорит, что кипрские архиереи крайне возмущены, и прогнозирует жесткие заявления, поскольку это решение не одобрил синод.

Известно, что часть кипрских епископов, симпатизирующих РПЦ, были противниками признания ПЦУ. Среди них называют митрополита Лимасола.