Коронавирус мутирует: в Европе стремительно распространяется новый штамм

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До 80% новых случаев заболевания в Британии, 60% в Ирландии и по 40% во Франции и Швейцарии вызваны мутировавшим вирусом, отличающимся от того, который свирепствовал весной.

Генная мутация предположительно произошла в июне в Испании, впервые была обнаружена у тамошних сельскохозяйственных рабочих и разнеслась по Европе с вернувшимися отдыхающими.

Об этом говорится в докладе группы швейцарских и испанских исследователей, отслеживающих генные мутации коронавируса.

Новой разновидности присвоено имя 20A.EU1. В ее генной структуре наблюдается шесть отличий от "классического" SARS-CoV-2. По "генетическому почерку" ученым удалось вычислить место ее возникновения.

Вирус, выявляемый сейчас у многих больных по всей Европе, несомненно, принадлежит к одной разновидности, зародившейся летом в Испании, заявила Financial Times швейцарский профессор Таня Штадлер.

Другой соавтор, испанский генетик Иньяки Комас, предполагает, что победное шествие 20A.EU1 началось с какого-то одного массового мероприятия, где присутствовали один или несколько "суперраспространителей".

Пока неизвестно, является ли новая мутация более опасной в плане заразности и течения болезни.

"Такой разновидности коронавируса мы еще не видели. Но пока нет доказательств того, что наблюдаемые генные изменения влияют на скорость передачи вируса или на исход болезни", - указывает доктор Ходкрофт.

По ее словам, сейчас вирусологи выясняют, затронули ли мутации так называемые "белковые шипы", при помощи которых вирус проникает в клетку человеческого организма.

Ранее в США была выявлена еще одна новая мутация SARS-CoV-2, названная D614G, и, предположительно, более агрессивная.

Причину его дальнейшего стремительного расползания ученый видит в рискованном поведении отдыхавших в Испании туристов, которое они продолжили и дома.

Число заболевших в мире приближается к 45 миллионам. Заболевает более полумиллиона человек в день. По данным Университета Джонса Хопкинса, 1 миллион 181 тысяча человек умерло, 81,5 тыс. находятся в тяжелом и критическом состоянии.