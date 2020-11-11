В Украине ввели карантин выходного дня. Главные запреты

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Правительство ввело в Украине карантин выходного дня. Теперь на выходных не будут работать рестораны, бары, кафе, торговые центры и кинотеатры. Такое решение было принято на заседании Кабмина в среду.

Ситуация с коронавирусом усложняется - если ничего не делать, то в больницах не будет мест даже в коридорах. Но полного локдауна экономика Украины не выдержит, считает премьер Денис Шмыгаль.

Он назвал карантин выходного дня сбалансированным вариантом.

При этом признал, что такие ограничения будут болезненными для бизнеса. Пообещал, что правительство "подставит плечо" в виде компенсаций части зарплат из-за простоев производства, а также программы доступных кредитов.

Что закроют?

В субботу и воскресенье должны закрыть все, кроме продуктовых магазинов, аптек, транспорта, заправок и ветеринарных аптек.

Рестораны, кафе, другие заведения общественного питания, по словам главы Минздрава Максима Степанова, должны работать только "на вынос".

Могут работать магазины, 60% площади которых предназначены для торговли продуктами, топливом, лекарствами, медизделиями, ветеринарными препаратами, кормами.

Закроют также салоны красоты, фитнес-залы, бассейны. Не будут работать учреждения культуры.

При этом будут открыты финансовые и медицинские учреждения, почта, СТО.

За запретом должны следить Нацполиция, государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и комиссии, созданные местными властями.

При этом должен работать транспорт.

Правительство также рекомендует учреждениям и предприятиям выделить отдельное время для обслуживания пожилых людей и людей с инвалидностью.

Все эти ограничения во время заседания правительства объявил Максим Степанов. Постановление о карантине еще дорабатывают и опубликуют на сайте правительства позже. Из этого документа должно быть четко понятно, что будет работать, а что нет.

Сколько это будет продолжаться?

Начнется карантин на этих выходных, 14 ноября. Ограничения необходимы как минимум на три выходных подряд, пояснил Максим Степанов. Предварительно карантин будет действовать до 30 ноября.

Президент Владимир Зеленский ранее отмечал, что такой карантин будет длиться несколько недель. По его словам, это может помочь избежать жесткого локдауна.

Будет ли жесткий локдаун?

Для врачей сейчас самое лучшее - это полный локдаун минимум на три недели, заявил Степанов.

По его словам, тогда медицинская система выдержит. Сейчас в больницах с коронавирусом находятся более 29 тыс. людей .

Но жесткого карантина, в свою очередь, не выдержит экономика.

Президент Зеленский ранее не исключил, что локдаун в Украине могут ввести при 15 тысячах новых больных в день.

Однако чиновники называли жесткий локдаун крайней мерой. Последние несколько дней в Украине более 10 тыс. больных в день.

"Ввести и сказать, что завтра у нас жесткий локдаун - это нетрудно. Но мы должны найти баланс. Мы понимаем, что ввести жесткий локдаун на недели и на месяц - это значит оставить людей без работы", - комментировал ситуацию Степанов.

Карантин выходного дня, по его словам, позволит разорвать цепь передачи и распространения коронавируса, сохраняя функционирование экономики.

Что еще ограничивают?

Ряд ограничений будет и в будни. На всей территории Украины теперь будет действовать такой карантин, который должен быть в оранжевой зоне.

В Украине запрещают массовые спортивные, религиозные мероприятия с участием более 20 человек.

Кинотеатры и театры в будни должны работать только при заполненности не более 50%.

В автобусах и маршрутках должны быть только сидячие места.

Полностью запрещают дискотеки, работу развлекательных заведений и ночных клубов. Продолжат действовать ограничения в будни по работе кафе, ресторанов, баров с 22:00 до 7:00.

Кроме того, в ресторанах расстояние между столами должно быть не менее двух метров, не больше четырех человек за столом. Вход и перемещение по заведению только в маске.

Также будут ограничения в будние дни для спортзалов и фитнес-центров - не более одного человека на 20 кв. м помещения.

Автор фото, unian Підпис до фото, Развлечений на выходных станет меньше

Что говорит бизнес?

В Киеве под Кабмином прошла акция против "карантина выходного дня".

Сотни людей, представителей киноиндустрии и ресторанной сферы, вышли протестовать.

"У нас не будет работы", "Это полумеры, разве это поможет?", "Мы едва выжили в первый локдаун", "Мы просим дать нам работать", "Работа в выходные дни - это 80% нашего оборота. Из-за такого карантина мы вынуждены будем закрыться "- говорили участники протеста.

"Карантина выходного дня" бизнес может не выдержать, говорят и в Европейской Бизнес Ассоциации.

"Государству необходимы четкие и понятные шаги взаимодействия с бизнесом, а не жесткие тотальные ограничения. Жесткий локдаун, закрытие большинства бизнесов на выходные принесут больше вреда, чем пользы", - заявили в ассоциации.