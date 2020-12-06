Горнолыжные курорты и церкви. Что еще будет работать во время нового локдауна

Автор фото, Getty Images

Окончательное решение о локдауне, его датах и условиях Кабинет министров примет на заседании 9 декабря.

Об этом сообщил журналистам главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает Интерфакс-Украина.

Даты введения карантина еще обсуждаются, сейчас есть три возможных варианта, но карантин в любом случае будет в январе.

По словам Ляшко, по предварительным данным, несмотря на локдаун будет работать транспорт, церкви, гостиницы и горнолыжные курорты.

"Горнолыжные курорты будут работать, чтобы разгрузить мегаполисы, во время катания на лыжах невозможно заразиться", - заявил Ляшко.

В то же время будут определенные ограничения. Например, рестораны и бани на курортах работать не будут.

В церкви будут пускать не более одного человека на 5 кв. м, уточняет "Украинская правда".

Не будут работать госструктуры и развлекательные объекты. Рестораны, вероятно, будут работать только в режиме доставки.