Горнолыжные курорты и церкви. Что еще будет работать во время нового локдауна
Окончательное решение о локдауне, его датах и условиях Кабинет министров примет на заседании 9 декабря.
Об этом сообщил журналистам главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает Интерфакс-Украина.
Даты введения карантина еще обсуждаются, сейчас есть три возможных варианта, но карантин в любом случае будет в январе.
По словам Ляшко, по предварительным данным, несмотря на локдаун будет работать транспорт, церкви, гостиницы и горнолыжные курорты.
"Горнолыжные курорты будут работать, чтобы разгрузить мегаполисы, во время катания на лыжах невозможно заразиться", - заявил Ляшко.
В то же время будут определенные ограничения. Например, рестораны и бани на курортах работать не будут.
В церкви будут пускать не более одного человека на 5 кв. м, уточняет "Украинская правда".
Не будут работать госструктуры и развлекательные объекты. Рестораны, вероятно, будут работать только в режиме доставки.
Ляшко уточнил, что благодаря введению локдауна в январе до конца месяца планируется снизить заболеваемость до 6-8 тысяч случаев в сутки.