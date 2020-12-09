Правительство назвало точные даты и правила нового локдауна
Кабинет министров анонсировал введение нового жесткого карантина - он продлится с 8 по 24 января.
Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"До конца года правительство решило не вводить жесткий карантин, поскольку медицинская система выдерживает то количество больных, которое есть на сегодня", - пояснил Шмыгаль.
В то же время во время новогодних праздников может сформироваться новая волна коронавируса - для борьбы с ней и нужен новый локдаун.
Какими будут правила карантина
Ограничительные меры будут предусматривать запрет на работу ТРЦ, кафе и ресторанов (кроме доставки и заказов "на вынос"), кинотеатров, спортзалов и магазинов непродовольственных товаров.
Кроме того, на каникулы отправят все учебные заведения, кроме детсадов.
Проведение любых спортивных, развлекательных и других массовых мероприятий на период карантина будет запрещено.
При этом общественный транспорт, по словам Шмыгаля, продолжит работу.
Также будут работать продуктовые магазины, аптеки, банки, гостиницы и почта.
В последние недели среднесуточное количество новых больных COVID-19 в Украине не падает ниже 12 000.
Ранее правительство предполагало, что по итогам локдауна заболеваемость в стране имеет снизиться до 6-8 тысяч случаев в сутки.