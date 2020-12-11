Первый облсовет Украины выразил недоверие губернатору Зеленского

Автор фото, УНІАН

Впервые за время правления президента Владимира Зеленского областной совет выразил недоверие и направил президенту прошение об увольнении главы области.

Это произошло на Волыни, где депутаты нового совета абсолютным большинством поддержали вотум недоверия главе региона Юрию Погуляйко.

Согласно закону о местных государственных администрациях, теперь "президент Украины должен принять решение об отставке главы областной государственной администрации".

Выражение недоверия принимается не менее чем двумя третями голосов от установленного числа депутатов. "За" это решение проголосовали 49 из 64 депутатов, что существенно больше нужного числа.

Крупнейшую на Волыни фракцию сформировала партия "За будущее" соратника олигарха Игоря Коломойского Игоря Палицы - 22 депутатских мандата. Эту силу представляет и председатель совета Григорий Недопад.

По 9 мандатов у "Батькивщины" и "ЕС", "Слуга народа" получила 8, а "Свобода", "Аграрная партия" и "Сила и честь" - по 7, 5 и 4 соответственно.

Голосование было тайным. Юрий Погуляйко руководит областью с 2 декабря 2019 года.

Почему не доверяют?

По сообщению пресс-службы областного совета, губернатор обвинил депутатов в популизме.

"Депутаты уверяли, что он действует непрофессионально и нарушает этические нормы поведения не только государственного служащего, но и интеллигентного человека", - сказано в заявлении облсовета.

Они обратились к губернатору с просьбой отчитаться за год работы, но получили отказ.

После этого депутаты проголосовали за выражение ему недоверия и направили документ президенту для принятия решения об отставке.

Только президент Украины своим указом может увольнять и назначать глав областных государственных администраций.

Автор фото, УНІАН

Как сообщает местное издание "Конкурент", во время встречи с депутатами глава области нецензурно высказался в их адрес.

"Я официально заявляю: не хочу больше работать, не хочу видеть ваши морды", - цитирует его издание.

По словам Юрия Погуляйко, он надеялся на эффективное сотрудничество с депутатами областного совета после выборов.

"Однако, не тут-то было", - сказано в сообщении на сайте администрации.

Губернатор также утверждает, что его не приглашали на сессию областного совета, где состоялось голосование о вотуме недоверия.

Он пообещал отчитаться перед депутатами о результатах работы за 2020 год в январе-феврале следующего года.

Местные СМИ предполагают, что попытки отправить в отставку главу области связаны с желанием победителей выборов закрепить свои позиции во власти.

В ряде областей в последние недели должности областных губернаторов получили представители партий, показавшие хорошие результаты.

В Одесской области кресло главы досталось Сергею Гриневецкому из партии Геннадия Труханова "Доверяй делам".

А Днепропетровскую область должен возглавить представитель партии "Пропозиция" Валентин Резниченко.