Обнаружен новый штамм Covid. Стоит ли волноваться?

Джеймс Галлахер

корреспондент ВВС по вопросам науки

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Услышав о появлении новой генетической разновидности коронавируса (его нового штамма), я всякий раз первым делом задаю главный вопрос. И вопрос этот звучит так: "Изменилось ли в результате поведение вируса?"

Мы инстинктивно побаиваемся любых сообщений о вирусе-мутанте, хотя мутации (то есть генетические изменения) любого вируса естественны и неизбежны.

В большинстве случаев в геноме вируса либо происходят какие-то отклонения, не особо влияющие на его свойства, либо вирус становится менее заразным - и тогда относительно скоро новая генетическая вариация сходит на нет.

Лишь в редких случаях новая комбинация генов, полученная в результате мутации, наделяет вирус новыми характеристиками, которые делают его более опасным.

Нет убедительных доказательств того, что новая генетическая версия коронавируса, обнаруженная на днях на юго-востоке Англии, более заразна. Как нет и свидетельств того, что новый штамм вызывает более тяжелое заболевание или что от него не защищают уже разработанные вакцины. Однако ученые все же пристально следят за его поведением, и на то есть две причины.

Первая заключается в том, что новый штамм чаще встречается в тех регионах, где регистрируют больше случаев заражения. Это недобрый знак, хотя возможных объяснений тут может быть два.

Первое: вирус мутировал таким образом, что стал распространяться быстрее, Второе: ему случайно "повезло" заразить людей, поведение которых способствовало более широкому распространению инфекции. Именно так, по всей видимости, летом широко разошелся так называемый "испанский штамм": люди, заразившиеся в отпуске, возвращались домой и привозили вирус вместе с собой.

Чтобы установить, действительно ли новый штамм распространяется быстрее других, нужно провести соответствующие лабораторные опыты.

Десятки мутаций

Удивление в научном мире вызывает и то, каким образом произошла мутация вируса.

"У него огромное количество разновидностей - куда больше, чем можно было ожидать, - и некоторые мутации довольно любопытны", - говорит профессор Ник Ломан из группы британских экспертов, изучающих геном коронавируса, вызывающего Covid-19.

Две группы мутаций следует отметить особо, поскольку они имеют прямое отношение к шиповидному белку - именно эти шипы формируют "корону" вируса и позволяют ему попадать в наши клетки, играя роль своеобразной отмычки.

При мутации первого типа (N501) изменяется основная составляющая шиповидного белка - так называемый рецептор-связывающий домен. Это та часть, которая первой вступает в контакт с клеткой, и любые изменения, облегчающие вирусу проникновение внутрь, дают ему преимущество. Так что, по словам профессора Ломана, эта мутация может сыграть важную роль в дальнейшем распространении инфекции.

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Массовая вакцинация заставит коронавирус мутировать еще множество раз в поисках варианта, позволяющего заражать даже людей, получивших прививку

Вторая разновидность мутации (H69/V70) возникала уже несколько раз, независимо друг от друга - в частности, именно она привела к массовому заражению норок на фермах Дании.

Эта мутация также вызывает опасения, поскольку пациентам, зараженным этой формой вируса, хуже помогает переливание крови от выздоровевших пациентов - кажется, что донорские антитела справляются с мутировавшим вирусом не столь эффективно.

Впрочем, разобраться в происходящем можно будет также не раньше, чем в лабораториях будут проведены соответствующие анализы.

"Нам известно, что появился новый штамм, но мы пока ничего не можем сказать о том, к каким последствиям он может привести с точки зрения биологии. Так что делать какие-то далеко идущие выводы пока преждевременно", - предупреждает профессор Бирмингемского университета Алан Макнэлли.

Любые мутации в шиповидном белке ставят под угрозу эффективность вакцин, потому что именно не него учат реагировать нашу иммунную систему все уже разработанные препараты - производства Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

Однако организм может блокировать шипы вируса с разных сторон, так что чиновники от здравоохранения убеждены, что вакцина справится и с новым штаммом.

Передавшись человеку от животных всего около года назад, с тех пор вирус изменяется в среднем по два раза в месяц. Если сравнить вирус, поражающий больных сегодня, с первой версией генома Sars-Cov-2, расшифрованной в январе в китайском Ухане, они будут отличаться примерно на 25 мутаций.

При этом коронавирус продолжает меняться, подыскивая набор мутаций, позволяющий заражать людей наиболее эффективно.

Мы уже наблюдали это прежде: появление и широкое распространение штамма G614 многие ученые считают показателем того, что эта мутация позволила вирусу распространяться более стремительно.

После того как начнется массовая вакцинация, вирусу снова придется меняться - и, возможно, он найдет способ заражать уже привитых людей.