Как украинская икона оказалась у Лаврова

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У 2018 році Мілорад Додік вручав Лаврову орден Республіки Сербської

Международный скандал, вспыхнувший из-за иконы, подаренной сопрезидентом Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком министру иностранных дел России Сергею Лаврову, набирает обороты.

В то время, как политики, правоохранители и министерства иностранных дел БиГ, Украины и России делают громкие заявления, журналисты боснийского сайта Istraga предприняли попытку выяснить, как икона с окупированного пророссийскими сепаратистами украинского Донбасса могла попасть на Балканы.

Скандал с иконой

14 декабря Милорад Додик подарил старинную икону Сергею Лаврову. Сразу же выяснилось, что на обороте иконы есть печать Украинского народного комитета культуры 1920 года, и ее, возможно, привезли из Луганска.

Посольство Украины направило специальную ноту властям БиГ с предположением, что икона могла быть вывезена из оккупированной части Украины.

Автор фото, klix.ba Підпис до фото, Фото иконы и печати с сайта klix.ba

Местный МИД назвал эти обвинения серьезными. Прокуратура страны даже открыла производство.

Министерство культуры Украины также заявило, что икона могла ... Украине, о чем свидетельствуют изображенные на ней печати.

На фоне скандала политические оппоненты Додика в БиГ потребовали его отставки, а его партия утверждает, что эту икону не похищали.

Власти России впоследствии заявили, что вернут икону БиГ для экспертизы.

Гиркин, Малофеев и Додик

Авторы статьи с красноречивым названием "Константин Малофеев, олигарх, который любит иконы, Милорада Додика и украинских сепаратистов" предполагают, что этот российский бизнесмен мог быть причастен к скандальному подарку.

BBC News Украина обратилась в фонд господина Малофеева с просьбой о комментарии, но ответ пока не получила.

Авторы статьи напоминают, что Малофеев - российский миллиардер, имевший отношение к финансированию сепаратистских групп в Украине. Его российская пресса за любовь к религии и ее продвижение называет "православным олигархом".

Он является основателем нескольких фондов, но наиболее интересный в этом контексте - "Фонд Святого Василия".

Журналисты указали, что поисковая система на запрос о деятельности фонда выдает много статей о том, что "благодетель и меценат" Константин Малофеев коллекционирует иконы, некоторые из которых он дарил людям по всему миру.

Также имеется много свидетельств встреч и связей Малофеева с Милорадом Додиком.

Автор статьи Авдо Авдич задается вопросом, означает ли это, что Малофеев подарил Милораду Додику украденную в Украине икону, которую Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову?

И сам отвечает - "конечно, это не обязательно означает именно это".

Автор фото, ВВС Підпис до фото, За спиной у Константина Малофеева в его офисе - иконы, томики "Истории Малороссии" Николая Маркевича и фолиант "Царьград на старинных картах". Интервью BBC 2015 году

Однако тут же указывает, что неоспоримым фактом является то, что российский олигарх имел отношение к военизированным подразделениям на востоке Украины, которые могли похитить икону. А также то, что Малофеев является коллекционером икон, контактировал с Милорадом Додиком, и икона из Украины оказалась в руках Милорада Додика.

В качестве примера, автор напоминает случай в аэропорту автономного региона Боснии и Герцеговины Республики Сербской Баня-Луки в мае 2018 года. Малофеев прилетел тогда на встречу с Додиком на частном самолете, но пограничники не впустили его в страну из-за информации спецслужб о его якобы нелегальных финансовых сделках.

Тогда указывали, что они хотели обсудить сделку на сумму 200 млн евро.

Малофеева не пустили в страну ни после вмешательства тогдашнего российского посла Петра Иванцова, ни после личной просьбы Милорада Додика, который даже приехал для этого в аэропорт.

Автор напоминает, что в то время Константин Валерьевич Малофеев уже был "в черном списке США и Европейского Союза".

"Константин Малофеев финансирует сепаратистскую деятельность на востоке Украины и тесно связан с Александром Бородаем, Игорем Гиркиним (также известным как Игорь Стрелков) и так называемой Донецкой Народной Республикой", - объясняла тогда администрация США причины санкций.

Сам Малофеев частично признавал эту информацию, однако в интервью ВВС указывал, что Гиркина едва знает, но очень подробно рассказывал о поддержке сепаратистов Донбасса.

Визиты в Боснию и Герцеговину

Журналист указывает, что в 2014 году олигарх и закаленный в боях на Донбассе казацкий предводитель Николай Дьяконов прилетали в аэропорт в Баня-Луки.

Тогда он прилетел в составе "казацкого ансамбля". Издание опубликовало фото "казака" и на Донбассе, и в БиГ.

"По информации служб безопасности, Константин Малофеев прибыл с казаками и встречался тогда с Милорадом Додиком. Но официальных записей об этой встрече нет", - сказано в статье.

Но в августе прошлого года у Дьяконова и Малофеева точно была "рабочая встреча", после которой они любовались иконами в храме Донской иконы Божией Матери на территории Донского кадетского корпуса в России, указывает автор.

Журналист также приводит фрагмент разговора Малофеева с россиянином Игорем Гиркиним, более известным как Игорь Стрелков, который был одним из лидеров сепаратистов в Украине.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Игорь Гиркин, с которым Малофеев "едва знаком"

"Привет, Константин Валерьевич! Итак, мы отбили атаку! Враг отошел во все стороны с большими потерями", - докладывал сепаратист Стрелков Константину Малофееву об обороне Славянска.

Этот разговор перехватила Служба безопасности Украины.

Однако в интервью ВВС Малофеев назвал эту запись подделкой.

Журналист также напоминает, что Игорь Гиркин имел богатый военный опыт в Боснии и Герцеговине, поэтому имеет там связи.

Еще в начале 1990-х Гиркин воевал со своими военизированными подразделениями в Вышеграде на востоке БиГ, где сотрудничал с военным преступником Миланом Лукичем.

Журналист указывает, что с началом войны на Донбассе туда также отправились бойцы БиГ воевать на стороне сепаратистов.

Речь идет о по меньшей мере семи людях, участие которых в войне официально зафиксировано. Они также могли перевозить оттуда некоторые вещи.