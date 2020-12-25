Почему строительство водного пути Е40 на реке Припять опасно для миллионов украинцев

Автор фото, УНІАН

Учёные предупреждают о радиационных рисках из-за строительства водного пути, соединяющего Балтийское море с Черным, пишет Guardian.

Углубление речного дна в зоне отчуждения может привести к подъему на поверхность радиоактивного ила, а также к загрязнению питьевой воды для восьми миллионов украинцев, предупреждают ученые и экологи.

В зоне отчуждения на реке Припять летом начались работы по углублению дна в рамках международного проекта по восстановлению судоходного пути E-40 протяженностью 2000 км. Путь пройдет через Польшу, Беларусь и Украину.

Строительные работы начались на семи разных участках реки, пять из которых расположены менее чем в 10 км от разрушенного реактора, сообщает коалиция "Спаси Полесье" (Save Polesia).

Это противоречит рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что чернобыльская зона отчуждения должна оставаться нетронутой из-за радиоактивного загрязнения после аварии на ЧАЭС 1986 года.

Тендер на работы по углублению и очистке дна Припяти выиграла украинская компания "Соби", которая начала работы в июле этого года, сказано на их странице в Facebook.

Компания отмечает, что водный путь является важным для развития речного транспорта и торгового пути между соседними странами, а именно Беларусью.

Украинские власти выделили на работы по углублению и очистке дна около 12 миллионов гривен.

Перед началом проекта министерства, компании и ЕС заказали предварительное технико-экономическое обоснование.

Однако несколько неправительственных организаций, в частности "Спаси Полесье", Всемирный фонд дикой природы (WWF) и BirdLife, предупреждают, что правительство нарушает закон, не проведя оценку воздействия строительных работ на окружающую среду, как того требует украинское законодательство.

По мнению природоохранных организаций, технико-экономическое обоснование E-40, проведенное в 2015 году Морским институтом в Гданьске, не оценило должным образом последствия радиоактивного загрязнения в зоне отчуждения.

Guardian пишет, что в Министерстве инфраструктуры Украины не ответили на запрос издания.

Французская ассоциация Acro, проведя исследование по заказу Франкфуртского зоологического общества, сообщила, что строительство данной водной трассы будет иметь "радиологическое воздействие" на ее строителей и население. Ученые из Acro также опасаются, что радиоактивный ил загрязнит питьевую воду для миллионов людей в Украине.

Организация напомнила, что МАГАТЭ рекомендовало оставить нетронутыми радиоактивные загрязнения и отложения в Киевском водохранилище. Проведение работ, по мнению ученых, может также привести к радиоактивному облучению людей, которые живут ниже по течению от участка работ.

"В этом контексте строительство водного пути Е40 не является целесообразным", - подытожила Acrо.

Представитель компании "Соби" Дмитрий Надеев сообщил, что компания заказала исследования радиации и взяла пробы почвы.

"Анализ показал, что работу можно вести безопасно, но все рабочие были обеспечены средствами индивидуальной защиты и дозиметрами", - сказал он.

Он добавил, что ученые ежедневно берут пробы воды ниже по течению от места проведения работ.

От Балтики до Черного моря

Автор фото, Daniel Rosengren/FZS Підпис до фото, Водный путь пройдет через Полесье, которое называют Амазонией Европы благодаря невероятному разнообразию дикой природы

Е-40 станет самым длинным водным путем в Европе, в 25 раз длиннее Панамского канала. Начальная точка магистрали - Гданьск, конечная - Херсон.

Этот проект способен оживить торговлю между Украиной, Польшей и Беларусью.

Весь водный путь обойдется примерно в 13 млрд евро.

Защитники окружающей среды беспокоятся, что проект ставит под угрозу биоразнообразие региона. Водный путь пройдет через Полесье, которое называют Амазонией Европы благодаря невероятному разнообразию дикой природы. Регион является естественной средой обитания для 1,5 миллиона перелетных птиц, а также зубров, волков, рысей и медведей.

Обзор подготовила Анна Черноус, Служба мониторинга BBC