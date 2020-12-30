"Лицом к стене, будем расстреливать". Год, 8 месяцев и 26 дней в плену "ДНР"

Ольга Волынская

для ВВС News Украина, Днепр

Автор фото, Alamy Підпис до фото, Наталья Карачор, учительница истории Украины во время освобождения из плена 29 декабря 2019 года

49-летнюю учительницу Наталью Карачор обвинили в "шпионаже" и приговорили к 12 годам тюрьмы, почти два из которых она провела в плену.

29 декабря 2019 года в рамках работы по освобождению украинских заложников Наталья вернулась в Украину. Но только спустя год отважилась дать первое интервью: рассказать об аресте, допросах и пытках в плену.

Война на Донбассе застала Наталью Карачор в Шахтерске, где она преподавала историю Украины и право в профессиональном лицее. Все лекции читала на украинском и не скрывала своих взглядов от коллег.

"Мне сразу пакет на голову, наручники - и в машину"

"На педсовете говорила: опомнитесь, люди, что вы несете? Какая Россия, "ДНР", у вас паспорт какой страны вообще?! Для меня уже тогда началась война", - рассказывает Карачор.

В 2015-м, осознав все риски, она переехала в Краматорск, где преподавала историю в местной школе, а каждый вечер после работы помогала волонтерам.

Автор фото, Фото из личного архива Натальи Карачор

"Я была волонтеркой "Краматорских пчелок". Мы плели сетки, собирали помощь и готовили еду для передовой. Я этим просто жила! Когда первый раз плела сети, просто плакала. Девушки говорят: чего ты плачешь? Я полтора года мечтала о том, чтобы помочь".

В школе Карачор организовывала патриотические мероприятия, приглашала военных. Это возмутило некоторых родителей, которые обвинили учительницу в "пропаганде войны". На защиту Натальи встали военные. Но в конечном итоге она решила уволиться по собственному желанию - чтобы не обострять конфликт.

Через несколько месяцев Карачор победила в открытом конкурсе на должность главного специалиста управления образования в Краматорске и стала отвечать за патриотическое воспитание.

"Мы сделали много работы. Я этим гордилась. Я видела глаза детей, их отношение к армии, стране, к родной земле. Директора меня ненавидели и уважали. Работа для галочки меня не устраивала".

Уже тогда в сети набирало обороты выступление Натальи, в котором она критиковала некоторых сотрудников школ за поддержку так называемого референдума. Именно за это видео 4 апреля 2018 года Наталью и задержали - она вернулась в неподконтрольный Киеву Шахтерск ухаживать за мужем, который перенес две тяжелые операции.

"К дому подъехали шесть автоматчиков, двое из них - в гражданском. Когда их увидела, сразу все поняла. Мне пакет на голову, наручники - и в машину".

О семье Наталья не говорит из соображений безопасности, ведь муж остается на неподконтрольной территории. Тогда же в их доме провели обыск и сразу нашли "доказательства шпионской деятельности": украинский флаг, календари с украинской символикой, книги "Аэропорт" и "Киборги" и стихи Владимира Сосюры.

Автор фото, Фото из личного архива Натальи Карачор

"Забрали флешку с моими фото, календарики от волонтеров со словами "Донбасс - это Украина". Их было около 100 штук. Забрали издание "Кобзаря" Шевченко, вышедшее в 1978 году, и флаг Украины. Еще хотели забрать мои вышиванки, но передумали".

Наталье предъявили обвинения по 12-ти статьям, основная из которых - "шпионаж". Допрашивали в местном МГБ (бывшее СБУ) с применением так называемых "лесенок" - вид пыток, когда жертве связывают руки, а затем подвешивают за крюк на пояснице.

"Это очень больно. Хотели, чтобы я назвала имена людей в СБУ, на которых якобы работала. Они знали, что в Шахтерске я преподавала украинский, была на донецком Майдане, преподавала в Краматорске.

Меня обвинили в участии в террористической организации, в сдаче военных позиций, покушении на государственный строй "ДНР" и даже в подрыве военкомата".

Поводом для обвинений в экстремистской деятельности Натальи стало ее фото в фейсбуке с плакатом "Шахтерск - это Украина", который она держала на концерте "Океана Эльзы" в Краматорске. Следователям не понравилась фраза: "Ребята, там Вам верят, ждут Вас. Мир будет!"

"В приговоре сказано, что с помощью этого плаката я якобы посягала на безопасность и пыталась подорвать территориальную целостность "ДНР".

"Повернись лицом к стене, будем расстреливать"

После допроса в Торезе Наталью отправили в "Изоляцию". Это печально известная тюрьма в Донецке, где находится база сил спецопераций МГБ. Почти полтора месяца женщину держали в подвале и раз в неделю вызвали на допрос.

"Они были в балаклавах, говорили с сильным русским акцентом. Сильно били. Однажды мне дали лист А4, где было написано, что Украина начала гражданскую войну, убивает своих граждан и издевается над русскоязычными. Я должна была в эфире канала "Россия-1" это сказать и тогда бы меня отпустили. Я им ответила, что не скажу это по одной причине. У меня есть внук и я не хочу, чтобы он вырос, и ему сказали: твоя бабушка предала Украину. Лучше убейте меня здесь".

Так называемый "верховный суд ДНР" приговорил Наталью к 12 годам лишения свободы. Такие приговоры, по словам правозащитников, делают "под копирку" и не имеют ничего общего с правосудием.

Пророссийские следственные органы нарушают почти все основные статьи Европейской Конвенции: право на жизнь, запрет пыток, право на свободу и личную неприкосновенность.

"Каждый случай - это фарс. В моей практике нет ни одного пленного, который не жаловался бы на пытки на допросах: психологические или физические. Каждого второго принуждали к труду", - рассказывает юрист ОО "Правозащитная Группа "СИЧ" Юлия Полехина.

"Мультяшные" суды выносят суровые приговоры, опираясь на сомнительные доказательства. Человек для них априори "виновен" еще на этапе задержания и не имеет никакого права на защиту", - добавляет она.

"В подвале, кроме меня, жили две крысы. Я с ними разговаривала"

Однажды учительницу перевели в другую камеру. Как объяснили: на расстрел.

"Меня поставили к стенке. Говорят, повернись лицом к стене, будем расстреливать. Я молилась и просила прощения у дочери, что больше никогда ее не увижу. Ну и постреляли ... холостыми. Ударили прикладом автомата, я потеряла сознание, а когда открыла глаза, была уже в подвале. Там, кроме меня, жили две крысы. Чтобы не сойти с ума, я с ними разговаривала. Назвала их Маша и Миша".

Каждое утро и каждый вечер пленных "Изоляции" заставляли петь гимн России. Это было своего рода развлечением для надзирателей.

"Когда попала в камеру, слышала как издевались над ребятами. Я каждую ночь слышала, как ребята кричат. Это просто невозможно передать словами".

Пытки в "Изоляции" подробно описал в своей книге "Светлый путь" журналист и блогер Станислав Асеев, который провел в плену пророссийских сил два с половиной года и был освобождён в один день с Натальей.

Стас говорит, что "Изоляция" - это круглосуточный конвейер пыток, где издеваются и над мужчинами, и над женщинами.

"Знаю, что и женщин постоянно били, хотя чаще ночью открывали именно мужские камеры: били, загоняли под нары, заставляли лаять, как собак. Заставляли петь российский гимн, а до этого мы пели разные советские песни. Это делалось намеренно, чтобы перекрыть крики пыток".

"Добро пожаловать в ад!"

Однажды Наталью заставили 48 часов простоять в камере, не присаживаясь, и учительница потеряла сознание.

После осмотра в больнице женщину не стали возвращать в "Изоляцию": вместо этого отправили в СИЗО, а позже - в Снежнянскую исправительную колонию. Там Наталья узнала, что такое принудительный труд.

"Мне сказали: добро пожаловать в ад! К политическим всегда было "особое" отношение. Первые две недели я каждый день носила по 20 ведер угля, по 2 куба дров, собирала листья руками. Потом работала в цеху, где шьют военную форму и триколоры. Правда, всегда делала брак".

С Натальей в камере сидело еще шесть женщин - в основном, за тяжкие преступления: убийства, наркотики, грабежи. Наталья постепенно приучила их к чтению.

"Сначала я им вслух читала "Маленького Принца". Потом смотрю: а они в одном слове могут четыре ошибки сделать. Я говорю: и вы будете мне рассказывать об Украине и большой политике?! Значит так, каждый день должны прочитать мне вот такой кусок и пересказать! И они читали. А когда я уезжала, плакали: а вы настоящая учительница!"

Автор фото, Alamy Підпис до фото, Самолет с освобожденными из плена

Наталья говорит, что за 1 год 8 месяцев и 26 дней заключения сформулировала для себя три правила, которые помогли выжить в плену: "молчи, принимай правила игры и верь, что все скоро закончится".

Все это время муж вместе с отцом Натальи и дочерью делали все, чтобы вытащить женщину из плена: привлекали международные организации, омбудсмена и правозащитников.

Наталью освободили 29 декабря прошлого года. Однако до последнего никто не знал, состоится ли обмен.

"За спинами ФСБшников слышала, что обмен отменяется. Когда же увидела наших военных и украинский флаг - потекли слезы. Я не могла поверить, что это правда. Вышла из автобуса и крикнула: Слава Украине!"

Сейчас Наталья живет в Краматорске и работает методистом. 100 тысяч гривен компенсации от государства подарила дочери на квартиру. Сама живет в общежитии для переселенцев.

Скучает по мужу, но вернуться домой не может, потому что ее сразу же арестуют.

"Я очень люблю свою землю. Моя мечта - чтобы моя дочь и внуки жили в правовом, европейском государстве. Чтобы везде звучал наш язык, люди уважали историю, традиции и обычаи нашего народа. Патриотизм купить невозможно, он идет от сердца!"

Сейчас в плену на неподконтрольной Украине территории Донбасса, по данным СБУ, остается 253 человека. Среди них - 25 женщин. Кроме того, в России и аннексированном Крыму по политическим мотивам удерживают еще 111 человек.

Называть дату следующего обмена не берется никто, а большие надежды на освобождение в декабре себя не оправдали, говорят правозащитники.

Среди пленных - немало людей с тяжелыми диагнозами - хотя таких заключенных должны освобождать независимо от процессов обмена.

Теперь перед пленными, как отмечает Александра Матвийчук, руководитель Центра гражданских свобод, стоит непростая задача: дожить до следующего раунда переговоров.