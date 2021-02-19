Растаможить евробляху за € 1000: Рада принимает новый закон

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Несмотря на то, что условия растаможки так называемых евроблях, или же авто на иностранных номерах, несколько раз смягчали, а применение штрафов - переносили, этот вопрос снова появился на повестке дня в Верховной Раде.

Сегодня депутаты в первом чтении одобрили две новые законодательные инициативы, касающиеся евроблях.

В общественной организации АвтоЕвроСила, которая требует дальнейших послаблений для владельцев евроблях и инициирует акции протеста, требуют от депутатов принять проект закона 3704, предусматривающий внесение изменений в Налоговый кодекс.

Согласно документу, ввозимые подержанные авто не должны облагаться акцизом и НДС, а сами авто можно растаможить в течение 180 дней, заплатив только пошлину и "добровольный платеж" в сумме 8500 грн (500 необлагаемых минимумов).

Там призвали снова приехать к Раде "тех, кому не безразлично, что в самой бедной стране Европы Украине - самая дорогая растаможка бывших в употреблении авто из этой Европы".

Однако в профильном комитете по финансам, налоговой и таможенной политике уже рассмотрели этот, а также альтернативные проекты законов (которых всего было восемь), и решили на их основе сформировать два своих - об изменениях в Налоговый и Таможенный кодексы.

Именно их депутаты и одобрили в первом чтении.

"Проблема доступного растаможивания авто беспокоит украинцев уже много лет, и ни один из принятых законов до сих пор не решил ее комплексно", - заявил, представляя проекты законов, заместитель главы комитета Александр Ковальчук.

Он пояснил, что изменения "предусматривают единый подход к растаможиванию авто без каких-либо льгот и исключений, касающихся всех транспортных средств, которые въехали на территорию Украины до конца 2020 года с нарушением таможенных правил, а также направлены на пополнение бюджета и облегчение работы правоохранительных органов".

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Проекты изменений предполагают, что в течение полугода после принятия закона можно будет легализовать ввезенное до конца 2020 года авто на иностранных номерах (одно на одно физическое лицо), заплатив сумму, которая не будет зависеть от стоимости авто, а только от трех показателей: возраст авто, тип двигателя и его объем.

Эти условия не распространяются на авто, которые соответствуют экологическим условиям Евро-2. А также были ввезены из страны, признанной "государством-агрессором", или с временно оккупированных территорий.

Ранее Александр Ковальчук оценивал такую растаможку в 700-800 евро.

"Мы бы очень хотели, чтобы это окончательно решило проблему евроблях", - заявил депутат.

По его оценкам, сейчас в Украине насчитывается около полумиллиона авто, попавших в страну до 31 декабря 2020 года и нарушивших таможенные правила.

Еще один законопроект, который депутаты проголосовали в первом чтении без обсуждения, предусматривает изменения в Таможенный кодекс. Они предполагают освобождение от уплаты ввозной пошлины в течение тех же 180 дней и освобождают от административной ответственности за несвоевременное растаможивание в случае уплаты "добровольного платежа" в 500 необлагаемых минимумов (8500 грн).

В целом, как ранее пояснил председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев, речь идет о временной - в течение 180 дней - возможности полностью растаможить подержанное авто за сумму, эквивалентную не более 1000 евро.

"Человек платит эту сумму, это - разовая акция, и мы больше вообще не возвращаемся к этому вопросу", - сказал Гетманцев.

Впрочем, как отметил его первый заместитель в комитете, депутат от "Голоса" Ярослав Железняк, это далеко не первый раз, когда депутаты говорят об "окончательном" решении вопроса евроблях. Нынешний вариант, по мнению депутата, дает возможность "растаможить Lamborghini по такой же цене, как и Skoda", а также показывает, как "ошиблись" те, кто поверил в предыдущий "окончательный" вариант и уже растаможил авто на менее выгодных условиях.

Кроме того, как обратил внимание Железняк, рассмотрение законопроектов, связанных с растаможиванием авто на иностранных номерах, произошло несколько раньше запланированного в повестке дня:

"Сейчас в этой ложе должен сидеть Минфин и рассказывать нам, сколько денег государство не получит из-за того, что мы примем закон. Сколько не будет выплачено пенсий, сколько не будет выплачено врачам, сколько не будет построено дорог".