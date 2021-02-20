"Зеленский перешел последнюю черту" - Медведчук о санкциях

Автор фото, Unian

Виктор Медведчук отреагировал на санкции, введенные против его жены и его самого. Владимир Зеленский, по его словам, "перешел последнюю черту".

"Анархия и беззаконие"

По его словам, у власти нет никаких доказательств его вины и, введя санкции, она пошла по пути установления диктатуры и попытки расправиться с оппозицией, которую в парламент законно избрал украинский народ.

"Зеленский перешел последние моральные границы, ударив по самому дорогому — по моей любимой жене Оксане Марченко. Советники Зеленского рассчитывали, что я испугаюсь? Они действительно думают, что я предам свои принципы, предам свою страну [...] и убегу? Зря. Не дождутся! Борьба будет продолжаться", - заявил лидер ОПЗЖ.

По мнению Медведчука, если бы у власти были реальные доказательства якобы его участии в незаконных схемах и попытке нажиться на вооруженном конфликте, его уже давно привлекли бы к ответственности.

Но таких доказательств, убежден Медведчук, нет.

"Вся кампания, развернутая против меня, моей семьи и моих соратников по партии, говорит только об одном ‒ я не с ними, я не такой, как они, они меня не понимают и именно поэтому чувствуют во мне опасность. И правильно чувствуют, потому что моя политическая деятельность посвящена становлению новой Украины, Украины будущего, Украины, свободной от внешнего управления".

Автор фото, Unian Підпис до фото, Виктор Медведчук приходится кумом Владимиру Путину и регулярно приезжает в Россию

За что санкции

19 февраля Совет нацбезопасности ввел санкции в отношении Медведчука, его жены и ряда связанных с ним физических и юридических лиц.

СБУ озвучила следующее основание - причастность к финансированию терроризма в так называемой "ЛНР". Санкции будут действовать в течение трех лет и предусматривают, среди прочего, блокирование активов Медведчука и Оксаны Марченко. На нее были записаны некоторые компании мужа.

Также санкции будут применены в отношении самолетов, которые незаконно летали по маршруту Киев - Москва, и компаний, которые их обслуживают.

Кроме того, СНБО распорядился вернуть в государственную собственность нефтепровод "Самара - Западное направление" - точнее, ту его часть, которая проходит по территории Украины. Он находится в эксплуатации компании, которую связывают с Виктором Медведчуком, однако власть утверждает, что присвоили его незаконно.

"Я не открою большой тайны, и это открытая информация: что за 14 километром от нашей границы, на территории Российской Федерации находится один из нефтеперерабатывающих заводов, которым владеет Медведчук вместе со своей супругой и Козак (соратник Медведчука, владелец каналов 112, ZIK и NewsOne - Ред.), также вместе со своей супругой", заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По словам Данилова, нефтепродукты этого завода "поставляют на территорию террористов".

"У нас достаточно доказательств того, что это террористическая группировка, которая сознательно финансирует и помогает боевикам. На основании чего было проведено сегодня заседание, был отчёт СБУ, были предоставлены все соответствующие документы", - рассказал секретарь СНБО.

Утвердить решение Совета нацбезопасности еще должен Владимир Зеленский, однако на сайте президента указа по состоянию на утро 20 февраля пока нет.