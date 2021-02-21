Оксана Марченко обещает Зеленскому месть. Вспомнила, как помогла ему с работой

Автор фото, Оксана Марченко / Youtube

Жена Виктора Медведчука Оксана Марченко записала видеообращение в ответ на санкции, которые против супругов утвердил Совет нацбезопасности и своим указом ввел в действие президент.

В частности, Марченко анонсировала поход в политику и вспомнила, как Владимир Зеленский когда-то просил ее помочь ему с работой.

"Сложно комментировать неконституционные, репрессивные и глупые решения нынешнего гаранта, который в 2003 году мне таким не казался - когда вместе со своей многочисленной компанией, в том числе братьями Шефирами и другими артистами, пожаловал ко мне домой с просьбой о трудоустройстве. Я была гостеприимной и помогла с работой", - говорит Марченко.

"Уже в конце 2003 года вы стали выходить на канале 1+1. Надеюсь, все было хорошо. Но ключевое слово здесь - "было". Потому что вы уже в прошлом. И с каждой новой своей подписью под незаконными документами вы забиваете очередной гвоздь в свой убогий политический гроб".

В 2003 году команда Зеленского покинула российскую лигу КВН и начала создавать собственные проекты. В том же году Марченко вышла замуж за Виктора Медведчука, который тогда был влиятельным главой администрации президента Леонида Кучмы.

Далее Марченко рассказала, что очень гордится своим мужем и после наступления на него со стороны украинской власти "вынуждена" пойти в политику.

"Вы, сами того не понимая, заставили меня взять политическое оружие, чтобы стать рядом со своим мужем и идти к нашей общей цели одним фронтом. Теперь вместо одного Медведчука вы получили еще и Марченко, которая никогда не стремилась попасть в политику. Но вы не оставили мне выбора ", - говорит жена Виктора Медведчука.

"С сегодняшнего дня я вступаю в партию ОПЗЖ, где своей главной задачей вижу защиту украинского народа от "зеленого" произвола и беззакония. Поднявший меч от меча и погибнет".

Она также выразила убеждение, что в результате санкций в отношении нее и лидера ОПЗЖ сторонников этой партии стало "в разы больше".

Ранее свое заявление о введении санкций обнародовал и сам Виктор Медведчук.

Он заявил, что у властей нет никаких доказательств его виновности и, введя санкции, они пошли по пути установления диктатуры и попытки расправиться с оппозицией, которую в парламент законно избрал украинский народ.

"Зеленский перешел последние моральные границы, ударив по самому дорогому - моей любимой жене Оксане Марченко. Советники Зеленского ожидали, что я испугаюсь? Они действительно думают, что я предам свои принципы, свою страну [...] и сбегу? Ничего. Не дождутся. Борьба будет продолжаться", - говорит лидер ОПЗЖ.

Автор фото, Оксана Марченко Підпис до фото, Дочь Марченко и Медведчука крестил Владимир Путин. Телеведущая рассказывала, что он замечательный крестный

За что санкции

Совет нацбезопасности ввел санкции в отношении Медведчука, его жены, и ряда связанных с ним физических и юридических лиц, 19 февраля.

Основание, озвученное СБУ - причастность к финансированию терроризма в так называемой "ЛНР". Санкции будут действовать в течение трех лет и предусматривают в том числе блокирование активов Медведчука и Оксаны Марченко. На нее были записаны некоторые компании мужа.

Также санкции применят в отношении самолетов, которые незаконно летали по маршруту Киев - Москва, и компаний, которые их обслуживают.

Дополнительно СНБО также распорядился вернуть в государственную собственность нефтепровод "Самара - Западное направление" - точнее, ту его части, которая проходит по территории Украины. Его эксплуатирует компания, которую связывают с Виктором Медведчуком, однако власти утверждают, что присвоили его незаконно.

Автор фото, Unian

"Я не открою большой тайны, и это открытая информация: в 14 километрах от нашей границы, на территории Российской Федерации расположен один из нефтеперерабатывающих заводов, которым владеют Медведчук, вместе со своей женой, и Козак (соратник Медведчука, владелец каналов 112, ZIK и NewsOne - Ред.), также вместе со своей женой", - рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

По словам Данилова, нефтепродукты с этого завода "поставляют террористам".

"У нас достаточно доказательств того, что это террористическая группировка, которая сознательно финансирует и помогает боевикам. На основании чего было проведено сегодня заседание, был отчет СБУ, были предоставлены все соответствующие документы", - рассказал секретарь СНБО.