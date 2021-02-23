CoviShield уже в Украине. Что известно вакцинации

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В Украине наконец начнется вакцинация. Страна получила первые 500 тысяч доз вакцины Covishield - их 23 февраля привезли самолетом в аэропорт "Борисполь".

23 февраля стало известно, что Oxford/AstraZeneca (CoviShield) уже зарегистрировали в Украине.

Рассказываем, что нужно знать об этой вакцине.

Covishield это Astra Zeneca?

В начале февраля правительство заявило, что Украина закупает вакцину AstraZeneca, которую разработали в Оксфордском университете. Несколько дней назад стало известно, что в Украину едет вакцина CoviShield.

Так есть ли разница?

CoviShield - это индийский аналог вакцины AstraZeneca.

В прошлом году AstraZeneca заключила соглашение с индийским институтом сывороток Serum Institute of India на производство своей вакцины от ковида. Serum Institute, один из мировых лидеров по производству вакцин, изготавливает эту вакцину по лицензии Astra Zeneca. Индийская Astra Zeneca получила локальное название CoviShield.

Вакцины AstraZeneca, кроме Индии, производят также в Южной Корее. Оба производителя были одобрены ВОЗ.

Как работает AstraZeneca

AstraZeneca, которую еще называют Оксфордской вакциной, разработали совместно Оксфордский университет и англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca.

Ученые модифицировали версию обычного респираторного вируса, которым заражаются шимпанзе, и добавили часть генетического кода коронавируса.

Как проходит вакцинация

Вакцину CoviShield вводят двумя дозами с интервалом от 4 до 12 недель

Данные некоторых исследований показывают, что более длительный интервал между первой и второй дозами увеличивает эффективность вакцины.

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Насколько эффективна эта вакцина?

Вакцины AstraZeneca одобрены Всемирной организацией здравоохранения и Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Их разрешили использовать в более чем 50 странах мира, среди которых ЕС, Великобритания и США.

Эффективность защиты против Covid-19 - около 63%.

Масштабные клинические испытания в Великобритании, Бразилии и Южной Африке с участием 23 тысяч человек показали, что AstraZeneca - безопасна и эффективна для профилактики Covid-19 у людей в возрасте от 18 лет.

Недавно начали тестировать эффективность этой вакцины для детей от 6 до 17 лет.

Замечания

В ряде европейских стран, среди которых Франция, Германия, Австрия, власти не рекомендовали использовать AstraZeneca для людей старше 65 лет.

Эти опасения основывались на том, что испытание вакцины AstraZeneca происходило на недостаточном количестве пожилых людей, чтобы делать выводы об эффективности вакцины для них.

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Профессор Эндрю Поллард, руководитель оксфордской группы вакцин, заявил, что нет повода волноваться относительно использования AstraZeneca для людей старше 65 лет.

Также есть опасения, что AstraZeneca дает ограниченную защиту при легком и умеренном течении болезни, вызванной новым штаммом коронавируса из ЮАР.

Но в компании уверены, что вакцина защитит от серьезных случаев, поскольку активность антител во время ее применения такая же, как у других вакцин против коронавируса.

Побочные эффекты

Как и любой лекарственный препарат, эта вакцина может вызывать побочные эффекты, но не у всех. Большинство побочных эффектов были легкими или умеренными, обычно пропадая через несколько дней после вакцинации.

Британское агентство по регулированию лекарственных средств опубликовало информацию о побочных эффектах AstraZeneca:

Очень часто (у более одного из 10 человек) фиксировали боль, покраснение, зуд, отек, синяки в месте инъекции, плохое самочувствие, усталость, озноб, головную боль, тошноту, боль в суставах или мышцах.

Часто (у менее чем у 1 человека из 10) возникали уплотнение в месте инъекции, лихорадка, рвота, симптомы, похожие на грипп, - высокая температура, боль в горле, насморк, кашель и озноб.

Редкие побочные эффекты (могут возникать менее чем у 1 человека из 100): головокружение, снижение аппетита, боль в животе, увеличение лимфатических узлов, чрезмерная потливость, кожный зуд или сыпь.

Кому не советуют вакцинироваться?

Вакцинация противопоказана лицам, имеющим в анамнезе тяжелые аллергические реакции на любой из компонентов вакцины.

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Защищает ли AstraZeneca от передачи вируса?

Пока нет достаточных данных о том, как эта вакцина влияет на распространение вируса.

Для перевозки и хранения этой вакцины подходят обычные холодильники.

Кого вакцинируют первым

На первом этапе вакцинации ее получат медики, военные и нацгвардейцы, ранее анонсировал Владимир Зеленский.

Сам он как главнокомандующий будет вакцинироваться с военными.

В Украине, как и во всем мире, первыми должны вакцинировать людей из групп риска - медиков, полицию, военных и людей с хроническими заболеваниями.

По подсчетам Минздрава, в первоочередной вакцинации в Украине нуждаются примерно 21 млн человек. Именно столько людей насчитывают все группы риска.

Как рассказал на брифинге в Киеве министр Максим Степанов, в первую очередь прививать будут:

медиков, их около 402 тысяч;

военнослужащих-участников ООС - 41 тысяча;

работников социальной сферы - 156 тысяч;

жителей пансионатов для пожилых людей и работников этих учреждений - 136 тысяч.