Слитый "разговор с Сурковым": Медведчук рассказал о роли Порошенко

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Депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук не готов подтвердить подлинность опубликованной изданием "Цензор" записи с голосами, похожими на его голос и голос бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова.

В то же время он утверждает, что в 2014 году по поручению и с согласия тогдашнего президента Петра Порошенко вел переговоры с российскими властями на темы, которые звучат на этой аудиозаписи.

"Был ли (конкретно) такой разговор, я не помню, я утверждать не могу. Но темы, которые там звучат, - конечно, я их знаю. Спросите меня, и я отвечу", - сказал Виктор Медведчук в интервью ВВС.

"Темы по электроэнергии, по обмену - да, это было, и это было как раз в конце 2014 года", - добавил он.

При этом Медведчук отметил, что голос человека на записи действительно похож на его голос.

Запись, обнародованная изданием "Цензор", вероятно, касается конца 2014 года. На ней человек с голосом, похожим на голос Медведчука, обсуждает с человеком, голос которого похож на голос Суркова, схемы поставки электроэнергии в аннексированный Россией Крым.

Кроме того, в разговоре речь идет о привлечении украинской стороной Медведчука к переговорам по обмену военнопленными на Донбассе.

Тогда помощника Путина Владислава Суркова называли "куратором" украинского направления в окружении президента РФ.

Возможный Медведчук спрашивает у возможного Суркова, не возражает ли он против его участия в обмене пленными. Возможный Сурков отвечает согласием и обещает помочь в этой инициативе, называя при этом пленных из вооруженных формирований самопровозглашённых "республик" своими "подопечными".

"Например, там сказано по поводу мандата (на записи "Медведчук" говорит, что получил мандат на переговоры об обмене пленными от президента Украины Петра Порошенко - Ред.)", - сказал Виктор Медведчук ВВС.

"Да, действительно мне было предложено Порошенко заняться обменом ... И я урегулировал вопрос, и мы получили больше, чем рассчитывала украинская сторона, и этот обмен состоялся 26 декабря 2014 года", - заявил Виктор Медведчук.

В названый Медведчуком день состоялся "большой обмен" 146 украинских военных на 222 боевиков самопровозглашённых "республик".

Автор фото, Alexei Druzhinin Getty Images Підпис до фото, Владислава Суркова называли "куратором" украинского направления в окружении президента РФ

"По электроэнергии тоже было - он (Порошенко - Ред.) меня просил, мы (Медведчук и Сурков - Ред.) вели переговоры, и на 2015 год были заключены контракты по поставкам. Российская компания "Интер РАО" и "Укринтерэнерго" подписали контракт на экспорт электроэнергии из России в Украину, а также стороны договорились об обеспечении надежного и бесперебойного энергоснабжения Крыма", - сказал Виктор Медведчук ВВС.

Медведчук добавил, что в поставках российской электроэнергии в Украине нет ничего удивительного, напомнив, что такие поставки продолжаются и поныне.

Министр Сурков

В опубликованной "Цензором" записи возможный Сурков жалуется возможному Медведчуку на плохое отношение к себе со стороны тогдашнего президента Украины Петра Порошенко.

"Тебя предлагали устроить министром внутренних дел в Украине, мне рассказали", - со смехом говорит своему собеседнику человек с голосом, похожим на голос Медведчука.

"Было дело. Скажи, что я готов", - звучит ответ, после чего оба собеседника громко смеются.

Виктор Медведчук в ответ на просьбу ВВС прокомментировать этот момент разговора рассказал, что у Петра Порошенко "были какие-то особенности" в отношениях с Владиславом Сурковым.

На вопрос, мог ли Порошенко предложить Суркову занять пост министра внутренних дел Украины, Медведчук сказал: "Я этого не исключаю. Может, это было в шутку. Но исключить это нельзя", еще раз подчеркнув, что он лично не присутствовал при разговоре, во время которого могло прозвучать такое предложение.

Реакция в Киеве

Запись, опубликованную "Цензором", активно комментировали в киевских политических кругах.

Формальный глава президентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что обстоятельства, отраженные в этой записи, должны стать поводом для создания временной следственной комиссии Верховной Рады.

"Разговор между Медведчуком и Сурковым, запись которого опубликовали сегодня, четко показывает, что Медведчук всегда был и есть зависимым лицом от РФ как государства-агрессора. И все поведение Медведчука, в том числе публичное, продиктовано только интересами другой страны", - написал в своем Facebook советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Этого политтехнолога часто называют главным специалистом администрации Владимира Зеленского по общественным коммуникациям.

В партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко заявили изданию "Лига", что считают запись "Цензора" "грязной кампанией" против бывшего президента Украины и "фейком, который не имеет ничего общего с реальностью".

Ранее Петр Порошенко заявлял, что сотрудничал с Виктором Медведчуком вынужденно - только с целью ускорить процесс обмена пленными с самопровозглашенными "республиками" Донбасса и Россией.

Между тем в СБУ заявили, что собираются изучить аудиозапись разговора Медведчука и Суркова.

19 февраля СНБО ввела санкции против Виктора Медведчука. Ранее санкции ввели против другого депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и против телеканалов "112", "ZIK" и "NewsOne", которые ему принадлежат.

Об отношении Виктора Медведчука к санкциям, его отношении к походу его жены в политику, а также о том, кто, по его мнению, может стать следующим президентом Украины, - читайте в интервью ВВС, которое будет опубликовано в ближайшее время.