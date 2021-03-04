Украина отказывается от летнего времени и перевода часов

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Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "Об исчислении времени в Украине", предлагающий отменить сезонный перевод часов каждые полгода.

Если закон примут в целом, то в Украине больше не будет перехода на летнее время, а останется нынешнее зимнее время, или UTC+2 по международной шкале.

Таким образом разница между киевским и московским временем будет составлять один час постоянно.

Считается, что именно зимнее время является естественным и стандартным для определенной территории.

А на летнее время переходят, чтобы рабочее время максимально приходилось на световой день, это позволяет, как считают, экономить электроэнергию.

В Украине переход на летнее время происходит ежегодно в последнее воскресенье марта, а на зимнее - в последнее воскресенье октября. Осенью переводят стрелку на час назад, а весной - вперед.

Когда теперь в последний раз переведут стрелки часов в Украине, пока неизвестно. Похоже, что 28 марта страна еще перейдет на летнее время, а осенью 2021 - вернется уже на постоянное зимнее.

Чтобы уже сейчас не переходить на летнее время, ряд депутатов предлагает принять этот законопроект как можно быстрее - поэтому инициативу ко второму чтению будут готовить по сокращенной процедуре.

Зачем

Автор законопроекта, избранный от "Слуги народа" вице-спикер Руслан Стефанчук объясняет, что адаптация к переводу часов раз в полгода плохо влияет на здоровье людей.

"Такой "сезонный временной скачок" приводит к изменению биологических ритмов и негативным образом отражается на общем состоянии человека, как физиологическом, так и психологическом. После перевода часовых стрелок у граждан ухудшается самочувствие, снижается работоспособность, наблюдается значительное обострение хронических заболеваний", - пишет он в пояснительной записке.

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Он добавляет, что сезонный перевод часов, по мнению неназванных ученых, приводит к развитию сердечно-сосудистых и иммунных заболеваний, так как прерывает биологические циклы.

"Также доказано, что перевод часов не помогает энергосбережению", - аргументирует Руслан Стефанчук.

В 2011 году Украина уже отменяла переход на зимнее время, но потом решение отменили из-за волны возмущений. Ведь это сделали вслед за Россией.

В Украине переводить время на час вперед начали летом 1981 года - вместе с остальными республиками СССР.

Сейчас в мире часы переводят около ста стран - эта практика появилась в начале ХХ века.

Однако все больше государств от этого отказываются.

Как в ЕС

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В 2019 году Европарламент отменил обязательный перевод часов на летнее и зимнее время в странах ЕС.

Это означает, что с 2021 года каждый член Евросоюза сможет сам выбирать: сохранить действующую систему перевода часов или вообще отказаться от нее.

До этого у ЕС была специальная директива, обязывавшая все 28 стран-членов переходить на летнее время в последнее воскресенье марта, и на зимнее - в последнее воскресенье октября.

Перед этим прошло публичное обсуждение идеи с отказом от сезонного времени, в котором приняли участие более 4,6 млн граждан ЕС, - абсолютное большинство высказалось за то, чтобы отменить перевод часов.

Страны ЕС, которые решат постоянным образом сохранить летнее время, должны будут последний раз перевести свои часы в последнее воскресенье марта 2021 года.

Решение Европарламента - еще не точка в этом вопросе: оно стало основой для дискуссий между странами ЕС, ведь в Еврокомиссии опасаются, что "временной разнобой" приведет к экономическим потерям.

Россия и Беларусь

Автор фото, AFP Підпис до фото, В 2011 году тогдашний президент России Дмитрий Медведев аргументировал отказ от перевода часов, в частности тем, что переход на зимнее и летнее время "не понимают коровы"

В 2011 году Россия перешла на "постоянное летнее время".

Тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев этот шаг также объяснил негативным влиянием перевода часов на здоровье людей.

"Я уже не говорю о несчастных коровах и других животных, которые не понимают перевода часов и не понимают, почему доярки приходят к ним в другое время", - жаловался тогда российский президент.

Но уже в 2014 году из-за многочисленных жалоб Россия решила перевести часы на "постоянное зимнее время".

Поэтому Москва пока живет в часовом поясе UTC +3 (то есть, на час расходится с зимним временем по Киеву).

В таком же временном поясе находится и другая соседка Украины - Беларусь.

Она, как и Россия, в 2011 году отказалась от перевода часов (но до 2014 года разница во времени между Минском и Москвой составляла один час, сейчас он исчез).

В то же время летнее время в Украине также соответствует поясу UTC +3, поэтому полгода Киев живет по одному времени с Москвой и Минском.

"Киевское время"

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Инициатива Руслана Стефанчука предлагает утвердить понятие "киевского времени".

В документе уточняется, что "киевское время - это время часовой зоны, в которой расположена столица Украины - город Киев, что соответствует второму часовому поясу в национальной шкале координированного времени Украины UTC (UA) +2". При этом сезонный перевод часов отменяется.

Как объясняет автор, это направлено на защиту территориальной целостности Украины.

"На временно оккупированных территориях Украины установлено время государства-агрессора - Российской Федерации. Поэтому установление и закрепление на всей территории Украины без исключения единого киевского времени позволит и укрепить позиции безопасности Украины, и будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий", - объясняет Руслан Стефанчук.

Россия ввела московское время в аннексированном Крыму, а также в неподконтрольных Киеву районах Донбасса - в так называемых "ДНР" и "ЛНР".