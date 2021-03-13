Зеленский поддержал санкции против Коломойского и пригрозил Ахметову, Фирташу и Порошенко

Автор фото, УНІАН

Президент Владимир Зеленский публично поддержал введение санкций США против украинского олигарха Игоря Коломойского и пообещал новые громкие решения СНБО.

Об этом говорится в его обращении.

"О санкциях Соединенных Штатов Америки в отношении бывших владельцев ПриватБанка. Мы поддерживаем это решение и работаем над тем, чтобы вернуть в Украину средства, чтобы вернуть в Украину справедливость", - заявил президент.

Он добавил, что Украина понимает разницу между понятиями "большой бизнес и олигархический класс".

"А вот фамилии здесь не имеют никакой разницы. Это Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или любой другой. Важно одно - ты готов работать законно и прозрачно или хочешь и впредь создавать монополии, контролировать средства массовой информации, влиять на депутатов и других государственных служащих", - заявил президент.

Он также напомнил о февральском запрете вещания нескольких украинских телеканалов и санкциях против депутата Рады Виктора Медведчука.

Несколько раз Зеленский упомянул об экс-президенте Петре Порошенко, дав понять, что в отношении его могут инициировать новые расследования.

В частности, президент отметил, что санкции в отношении Медведчука ввели только при Зелинском, потому что предшественники "возможно, действовали по принципу мухи отдельно, конфеты отдельно". Здесь президент, судя по всему, имел в виду кондитерскую корпорацию Порошенко "Рошен".

Зеленский напомнил, что в рамках санкций в отношении Медведчука было поручено вернуть в государственную собственность нефтепровод "Прикарпатзападтранс".

" И не менее важно - выяснить при каких обстоятельствах, в 2015 году, в эпоху гетманства всем известно кого, в частной собственности оказался государственный нефтепровод длиной почти полторы тысячи километров", - снова намекнул на Порошенко президент.

Зеленский не исключил, что по результатам расследования и аудита виновных ждут судебные дела.

Президент также подчеркнул, что последнее заседание СНБО 11 марта - далеко не последнее.

"Украина дает сдачи. Сдачи всем, кто долгие годы наносил по ней удары, пользуясь ее слабостью, отсутствием законности, порядка и самого главного - справедливости", - заявил Зеленский.

"Украина может самостоятельно принимать решения, чтобы себя защитить и восстановить справедливость. Может. Хочет. И будет. А тем, кто еще в этом сомневается. До следующих заседаний Совета национальной безопасности и обороны", - подытожил президент.