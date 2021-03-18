Киев вводит новый локдаун 20 марта. Список ограничений

27 минут назад

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Киев вводит новый строгий локдаун с 00.00 20 марта по 9 апреля включительно.Об этом в четверг сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, ситуация в столице "сложная", а может стать "катастрофической". В больницах более 3300 больных Covid-19, больше 70% заполнено.

При этом Кличко раскритиковал правительство, которое до сих пор держит Киев в "оранжевой", а не в "красной зоне".

"Кабмин умыл руки и оставил местные власти один на один с решением ситуации, - заявил мэр. - Мы расцениваем это как право оперативно реагировать на ситуацию".

"С 00.00 часов 20 марта Киев вводит строгие карантинные ограничения, потому что нам надо спасать здоровье и жизни людей", - подытожил Кличко.

Автор фото, Виталий Кличко

Запреты и ограничения

С субботы запрещены:

Работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы)

Работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии)

Проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 кв. м на одного человека)

Проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других)

Присутствие зрителей на спортивных соревнованиях (последнее касается и сегодняшнего большого футбольного матча Лиги Европы "Шахтер"-"Рома", который состоится в Киеве на "Олимпийском" - он пройдет при пустых трибунах).

Кроме того, вводят дополнительные ограничения:

Заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос

Автозаправочные станции будут работать при соблюдении строгих норм безопасности и без работы кафе

Парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записи. Как и фитнес и спортивные залы - но без групповых занятий

Детские сады продолжают работать

Школу после каникул вернутся к учебе - но дистанционно

Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу

Частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы. Кроме предприятий критической инфраструктуры

Общественный транспорт Киева будет работать в обычном режиме, но, по словам Кличко, с соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима. С заполненностью мест для сидения на 50%.Все эти ограничения Киев вводит на три недели - до 9 апреля включительно.

Автор фото, Андрій Садовий

"Я призываю всех отнестись сознательно и ответственно к ситуации и соблюдению ограничений, которые будут введены, - заявил Кличко. - Нам нужно выиграть время и сделать все, чтобы не произошло коллапса медицинской системы. Чтобы не подвергать опасности жизни людей".17 марта Киев запретил доступ зрителей на футбольные матчи. Решение прямо касается запланированного на 18 марта матча Лиги Европы "Шахтер" - "Рома".

Последние дни в Украине, по данным Минздрава, стали рекордными по количеству госпитализированных с ковидом: в больницу 16 марта попали почти 5000 человек.

В то же время в Киеве больше всего в стране подтвержденных случаев за сутки - 17 марта больше 1000 новых больных.

Всего же в Украине больше 1,5 млн людей заболели коронавирусной болезнью.

Сейчас четыре области страны находятся в "красной" зоне ограничений - Закарпатская, Ивано-Франковская, Житомирская и Черновицкая.

Ранее усилили карантин в Виннице и Львове.