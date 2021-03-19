Рада провалила отказ от летнего времени. Перевод часов остается

31 минуту назад

Автор фото, УНІАН

Верховная Рада не поддержала отказ от сезонного перевода стрелок часов раз в полгода.

Страна и дальше будет жить и по зимнему времени, которое считается стандартным для этого региона, - UTC+2 по международной шкале, и по летнему - UTC+3.

Это означает, что 28 марта надо будет переводить часы на час вперед и вставать на час раньше.

Если бы закон приняли, переводить часы больше не нужно было бы и Украина б всегда жила на зимнем времени.

Зачем

Автор фото, wikipedia.org Підпис до фото, "Второй часовой пояс" или UTC +2. По этому время постоянно или полгода живут регионы, отмеченные темно-синим, голубым, желтым и оранжевым цветами. Россия ввела в аннексированном Крыму "московское время"

Отказ от перехода на "летнее" и "зимнее" время начали продвигать с осени прошлого года - вицеспикер Руслан Стефанчук внес в Раду законопроект "Об исчислении времени в Украине".

По его словам, перевод часов плохо влияет на здоровье людей.

"Сезонный временной скачок" приводит к изменению биологических ритмов и негативным образом отражается на общем состоянии человека, как физиологическом, так и психологическом. После перевода часовых стрелок у граждан ухудшается самочувствие, снижается работоспособность, наблюдается значительное обострение хронических заболеваний", - объяснял Руслан Стефанчук.

Он также добавил, что сезонный перевод часов, по мнению ученых, приводит к развитию сердечно-сосудистых и иммунных заболеваний.

"Доказано, что перевод часов не помогает энергосбережению", - аргументирует Руслан Стефанчук.

Считается, что именно зимнее время является естественным и стандартным для определенной территории.

За и против

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Обычно положительный эффект перевода стрелок объясняют экономическими преимуществами.

Сторонники перевода любят говорить об экономии электроэнергии. Благодаря переходу на летнее время рабочие часы, дескать, больше приходятся на световой день - это экономит энергию, что, в свою очередь, лучше для окружающей среды.

Кроме экономических факторов, есть еще и социальные.

Переход на летнее время позволяет людям лучше использовать "светлые" часы дня, а также уменьшает количество ДТП и преступлений в вечерние часы.

Именно поэтому "летнее" время еще называют Daylight Saving Time (DST) - "время, которое экономит дневной свет".

Противники перевода, в свою очередь, ссылаются на результаты исследований, свидетельствующие о негативном влиянии на здоровье людей.

Например, в странах, которые переводят часы, в момент перехода увеличивается количество инсультов и обращений на станцию скорой помощи.

"На самом деле для сложных механизмов на клеточном уровне этот час играет важную роль. Сейчас это уже не какая-то одиночная точка зрения, это взгляд хронобиологического сообщества: перевод часов - это плохая практика", - рассказывает биолог Ольга Маслова.

Противники также считают, что экономическая целесообразность перевода часов, о которой говорят их оппоненты, себя не оправдывает. Если и говорить об экономии электроэнергии, то об очень незначительной.

Однако единого мнения относительно того, какая практика является правильной, нет, и споры по этому поводу ведутся уже много лет.

Нет единого мнения относительно этого вопроса и в Украине.

Ряд активистов, среди которых политик Татьяна Черновол, считают, что переход на "тёмное зимнее время" является ошибкой.

"Для украинцев это означает, что целых полгода в Украине на час быстрее будет наступать ночь. Выгодно это только одному украинцу - самому богатому олигарху, владельцу ТЭС, которые производят энергию для вечернего освещения страны", - отмечает она.

Также многих активистов беспокоит слишком ранний рассвет в летнее время - в июле солнце будет восходить в 2.52 ночи. А заходить - в 19.12.

Показательно, что консультаций с людьми или иных форм общения с народом, о которых любит говорить президент Зеленский, в ходе работы над этой реформой не было.

История перевода времени

Автор фото, UNIVERSITY OF BIRMINGHAM

В 2011 году Украина уже отменяла переход на зимнее время, но от инициативы быстро отказались из-за волны возмущений.

Частично - из-за жалоб населения из западных регионов на то, что их детям приходится идти в школу затемно. Частично - из-за возмущений по поводу того, что отказ является повторением шага России.

В то время Янукович торговался с Россией по ряду проблем, и "вопрос времени" считали одним из элементов торга.

В Украине переводить время на час вперед начали летом 1981 года - вместе с остальными республиками СССР.

На летнее время переходили ежегодно в последнее воскресенье марта, а на зимнее - в последнее воскресенье октября. Осенью стрелку переводили на час назад, а весной - вперед.

Сейчас в мире часы переводят около ста стран. Эта практика появилась в начале ХХ века - во время Первой мировой войны Германия пыталась таким образом экономить уголь. Впоследствии опыт немцев переняла Великобритания.

Впрочем сейчас все больше государств постепенно отказываются от этой идеи (Япония, например, перестала переводить стрелки еще в 1950-х годах.)

Однако есть примеры, когда страны отменяли перевод часов, а затем снова возвращались к этой практике, - так в свое время поступили США и Германия.

ЕС, Россия и Беларусь

Автор фото, government.ru Підпис до фото, В свое время бывший президент России Дмитрий Медведев аргументировал отказ от перевода часов, в частности тем, что переход на зимнее и летнее время "не понимают коровы"

ЕС также хочет отказаться от практики изменения времени - в 2019 году там отменили обязательный перевод часов на "летнее" и "зимнее время", а сейчас согласовывают все сопутствующие вопросы, поскольку в Еврокомиссии опасаются, что "временной разнобой" приведет к экономическим потерям.

Страны ЕС, которые решат на постоянной основе сохранить летнее время, должны будут последний раз перевести свои часы в последнее воскресенье марта 2021 года.

"Влияние на биоритм человека может быть гораздо серьезнее, чем считалось ранее", - отметили в Еврокомиссии.

Россия в 2011 году пыталась навсегда остаться на "летнем времени".

Тогдашний российский президент Дмитрий Медведев объяснял этот шаг заботой о здоровье людей и животных: "Я уже не говорю о несчастных коровах и других животных, которые не понимают перевода часов и не понимают, почему доярки приходят к ним в другое время".

Это вызвало недовольство у части россиян, поскольку зимой световой день сместился на вечерние часы. Поэтому в 2014 году страна перешла на постоянное "зимнее время".

Поэтому Москва пока живет в часовом поясе UTC +3 (то есть, на час расходится с "зимним временем" по Киеву).

В то же время "летнее время" в Украине также соответствует поясу UTC +3, поэтому полгода Киев живет по одному времени с Москвой.

В одном часовом поясе с Россией находится другая соседка Украина - Беларусь.

Она, как и Россия, в 2011 году отказалась от перевода часов (но до 2014 года разница во времени между Минском и Москвой составляла один час, сейчас он исчез).

"Киевское время"

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Инициатива Руслана Стефанчука предлагает утвердить понятие "киевского времени".

"Киевское время - это время часовой зоны, в которой расположена столица Украины - город Киев, что соответствует второму часовому поясу в национальной шкале координированного времени Украины UTC (UA) +2", - отмечает Стефанчук.

По его словам, это направлено на защиту территориальной целостности Украины.

Ведь в аннексированном Россией Крыму, а также на неподконтрольных частях Донбасса действует российское "московское время".

"Поэтому установление и закрепление на всей территории Украины без исключения единого киевского времени позволит и укрепить позиции безопасности Украины, и будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий", - объясняет Руслан Стефанчук.