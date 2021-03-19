Безопасность вакцины AstraZeneca. Агентство ЕС огласило вывод

2 часа назад

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Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) пришло к выводу, что вакцина Oxford-AstraZeneca - "безопасна и эффективна".

В то же время там заявили, что продолжат изучать возможную связь между препаратом и побочными эффектами в виде тромбоза, которые он якобы способен вызвать.

Убедительных доказательств этих утверждений пока нет.

Несмотря на это, уже 13 европейских стран решили приостановить вакцинацию Oxford-AstraZeneca.

Однако ВОЗ рекомендовала продолжить использование этой вакцины.

ВОЗ планирует обнародовать детальный вывод по поводу Oxford-AstraZeneca в пятницу, 19 марта.

Ряд стран, в частности Германия, Италия, Франция и Нидерланды, приостановили применение препарата после сообщений о немногочисленных случаях тромбоза у некоторых вакцинированных пациентов.

Около 17 миллионов человек в Британии и ЕС уже получили по крайней мере одну дозу вакцины.

При этом, по состоянию на прошлую неделю, известно менее чем о 40 случаях возникновения тромбов.

Доказательств того, что они были вызваны именно этой вакциной, нет.

Но правительства нескольких стран все же решили принять превентивные меры. Их официальные представители объясняли, что хотят дождаться заключения Европейского агентства по лекарственным средствам.

"Мы не можем допустить никаких сомнений относительно вакцины", - сказал министр здравоохранения Нидерландов Уго де Йонг.

Разработчик вакцины англо-шведская компания AstraZeneca настаивала на отсутствии доказательств связи между прививками и случаями тромбоза у некоторых пациентов.

Там отметили, что в ЕС и Великобритании зарегистрировали 15 случаев тромбоза глубоких вен и 22 случая легочной эмболии.

Как указала глава медицинского отдела AstraZeneca Энн Тейлор, это меньше, чем сто случаев на 17 млн человек, то есть меньше, чем можно было ожидать.

В то же время, по ее словам, пандемия спровоцировала повышенное внимание к вакцинированным.

Разработчик вакцины настаивает, что препарат прошел очень тщательную проверку в ходе клинических испытаний и является безопасным.

В Украине в рамках вакцинации используют препарат Covishield.

Это лицензированный аналог Oxford-AstraZeneca.