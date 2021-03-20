Киев будет закрывать двери в метро из-за локдауна. Стоит ли этого бояться

час назад

Автор фото, УНИАН

Киев планирует жестко следить за соблюдением карантинных мер в транспорте, в том числе ограничить вход в метро в пиковые часы.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил заместитель мэра Киева Владимир Бондаренко.

Он напомнил, что, согласно решению властей от 18 марта, наземный пассажирский транспорт в городе будет работать с ограничениями - при заполненности не более 50% мест для сидения.

Метрополитена это ограничение не коснется, однако заместитель мэра дал понять: если количество пассажиров будет слишком большим, могут временно ограничивать вход в метро, чтобы избежать "массового скопления людей в вестибюлях, на станции и в подвижном составе".

"Если количество людей большое в утренние или вечерние часы пик, часть двери в вестибюли станций будет закрываться и соответственно таким образом поток людей будет минимизироваться", - рассказал Бондаренко.

По его словам, город усилит контроль за соблюдением карантинных ограничений в транспорте.

С 20 марта он анонсировал работу 25 дополнительных мобильных бригад, которые будут контролировать соблюдение коронавирусных требований.

Также планируют усилить работу Укртрансбезопасности и полиции.

"Мы уже не шутим, на кону жизни людей, а тяжелых больных скоро некуда будет класть", - сказал Бондаренко.

Что говорят в метрополитене?

В столичной подземке BBC News Украина сообщили, что пока работают в обычном режиме.

В то же время заместитель директора "Киевского метрополитена" Наталья Макогон подчеркнула, что ограничения пассажиропотока в часы пик - не новость.

"Ограничения на вход в пиковые часы, когда вход работает не на все двери, у нас уже год. Поэтому ничего нового", - пояснила она.

В столице ввели строгий карантин с 20 марта до 9 апреля. Мэр Киева Виталий Кличко объяснил это тем, что заполненность больничных коек в городе составила более 70%.