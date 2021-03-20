Киев будет закрывать двери в метро из-за локдауна. Стоит ли этого бояться
Киев планирует жестко следить за соблюдением карантинных мер в транспорте, в том числе ограничить вход в метро в пиковые часы.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил заместитель мэра Киева Владимир Бондаренко.
Он напомнил, что, согласно решению властей от 18 марта, наземный пассажирский транспорт в городе будет работать с ограничениями - при заполненности не более 50% мест для сидения.
Метрополитена это ограничение не коснется, однако заместитель мэра дал понять: если количество пассажиров будет слишком большим, могут временно ограничивать вход в метро, чтобы избежать "массового скопления людей в вестибюлях, на станции и в подвижном составе".
"Если количество людей большое в утренние или вечерние часы пик, часть двери в вестибюли станций будет закрываться и соответственно таким образом поток людей будет минимизироваться", - рассказал Бондаренко.
По его словам, город усилит контроль за соблюдением карантинных ограничений в транспорте.
С 20 марта он анонсировал работу 25 дополнительных мобильных бригад, которые будут контролировать соблюдение коронавирусных требований.
Также планируют усилить работу Укртрансбезопасности и полиции.
"Мы уже не шутим, на кону жизни людей, а тяжелых больных скоро некуда будет класть", - сказал Бондаренко.
Что говорят в метрополитене?
В столичной подземке BBC News Украина сообщили, что пока работают в обычном режиме.
В то же время заместитель директора "Киевского метрополитена" Наталья Макогон подчеркнула, что ограничения пассажиропотока в часы пик - не новость.
"Ограничения на вход в пиковые часы, когда вход работает не на все двери, у нас уже год. Поэтому ничего нового", - пояснила она.
В столице ввели строгий карантин с 20 марта до 9 апреля. Мэр Киева Виталий Кличко объяснил это тем, что заполненность больничных коек в городе составила более 70%.