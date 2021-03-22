Локдаун в Киеве. Метро и общественный транспорт будут работать

32 минуты назад

Автор фото, https://kyivcity.gov.ua/

Киев не будет останавливать работу общественного транспорта, однако он будет работать со строгим соблюдением санитарных норм, сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник. Метро продолжит работать.

На заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сегодня приняли решение, что общественный транспорт будет курсировать с наполненностью не более 50% мест.

С сегодняшнего дня решать, ограничивать ли работу транспорта в "красных зонах", будет местная власть. Раньше это делало только правительство. Такое решение принял в понедельник Кабинет министров.

Теперь решение об ограничениях на автотранспорте и дорогах в регионах "красной зоны" будут принимать региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в каждой области.

С 20 марта Кабмин официально внес Киев в "красную зону" карантина, ограничения вступают в силу с 23 марта.

Автор фото, УНІАН

По состоянию на 22 марта Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Черновицкая, Сумская, Одесская области и Киев являются "красными зонами" по показателям распространения коронавируса.

Транспортный коллапс

Общественный транспорт в Киеве продолжает работать в обычном режиме, но с ограниченным числом пассажиров - не более 50% от посадочных мест.

Автор фото, МООЗ

Ранее в КГГА заявляли, что общественный транспорт должен работать с учетом карантинных правил и ограничений. По мнению первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, остановка транспорта приведет к коллапсу в городе.

В КГГА также сообщили, что будут ограничивать количество пассажиров в метро, ​​закрывая часть дверей. Однако пока такого не практиковали.

"Если большое количество людей в утренние или вечерние часы пик - часть дверей в вестибюлях станций будет закрываться, и поток людей будет минимизироваться", - отметил заместитель городского головы Владимир Бондаренко.

Что запрещено в "красной зоне"

В регионах, попавших в "красную зону", запрещена работа кафе и ресторанов, ТРЦ, непродовольственных рынков, проведение массовых мероприятий и работа школ. Спортзалы пока будут работать без групповых занятий.

Автор фото, УНІАН

Будут работать садики, а богослужения разрешены только при условии соблюдения карантинных требований.

Сейчас главной интригой остается, будут ли ограничивать работу железной дороги. И если да, то в каком формате.

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