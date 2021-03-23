Новые правила въезда в Украину: обязательный ПЦР-тест и самоизоляция

26 минут назад

Автор фото, unian

Кабмин изменил правила пересечения границы для граждан Украины и иностранцев. Это решение приняли 22 марта.

Так, согласно постановлению правительства, граждане Украины, возвращающееся домой из-за границы, должны 14 дней находиться на самоизоляции, независимо от уровня эпидемической опасности страны, из которой они прибыли.

От самоизоляции освобождаются украинцы, имеющие на руках отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 48 часов до пересечения границы. То есть, тест необходимо делать непосредственно перед вылетом в Украину.

Гражданам Украины не могут отказать во въезде в Украину, это право защищено Конституцией. Но теперь все украинцы при пересечении границы должны отправиться на самоизоляцию, пояснил в комментарии ВВС News Украина представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Если у граждан Украины при пересечении границы нет на руках негативного ПЦР-теста на ковид, они должны установить приложение "Дій вдома", отправиться на самоизоляцию, сдать ПЦР-тест в Украине, получить негативный результат, и тогда администраторы приложения "Дій вдома" снимут их с самоизоляции", - сказал Демченко.

Для многих украинцев, находящихся сейчас за границей, эти нововведения стали большим сюрпризом.

А что с иностранцами?

Иностранцы могут пересекать украинскую границу, если у них есть полис страхования, а также ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа. Если какого-то из этих документов нет, иностранцев не пустят в Украину.

Автор фото, Яна Грибовская

Раньше оставаться на самоизоляции и сдавать ПЦР-тест должны были только люди, приехавшие из страны "красной зоны".

На самоизоляцию после пересечения границы будут отправлять всех украинцев, кроме:

детей до 12 лет;

водителей и членов экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членов экипажей воздушных и морских, речных судов, членов поездных и локомотивных бригад;

граждан Украины, которые осуществляют перевозку гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;

граждан Украины, у которых негативный результат ПЦР-теста, сделанный за 48 часов до пересечения границы.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в Киеве во вторник отметил, что постановление вступило в силу с 22 марта. Требования будут действовать независимо от того, из какой страны приехал человек.

Он отметил, что украинцы, которые возвращаются домой из-за границы, должны отправиться на самоизоляцию, а также установить и активировать мобильное приложение системы "Дій вдома".