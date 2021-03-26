Перевод часов: Украина переходит на летнее время в эти выходные

22 минуты назад

Автор фото, Getty Images

В ночь с субботы на воскресенье, 28 марта, в три часа ночи по киевскому времени Украина переходит на летнее время. Стрелки часов переведут на один час вперед.

Переход на зимнее и летнее время происходит согласно постановлению Кабмина от 1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Ежегодно в последнее воскресенье марта в три часа ночи часы переводят на час вперед, а в последнее воскресенье октября - на час назад.

Верховная Рада 19 марта не отменила сезонный перевод часов раз в полгода.

Теперь Украина будет полгода жить по одному времени с Москвой и Минском - в часовом поясе UTC +3.

Сезонный перевод часов вызывает жаркие споры - у него есть как много противников, так и сторонников. И у тех, и у других - свои аргументы.

За и против

Обычно положительный эффект перевода стрелок объясняют экономическими преимуществами.

Сторонники перевода любят говорить об экономии электроэнергии. Благодаря переходу на летнее время рабочие часы, дескать, больше приходятся на световой день - это экономит энергию, что, в свою очередь, лучше для окружающей среды.

Кроме экономических факторов, есть еще и социальные.

Переход на летнее время позволяет людям лучше использовать "светлые" часы дня, а также уменьшает количество ДТП и преступлений в вечерние часы.

Именно поэтому "летнее" время еще называют Daylight Saving Time (DST) - "время, которое экономит дневной свет".

Противники перевода, в свою очередь, ссылаются на результаты исследований, свидетельствующие о негативном влиянии на здоровье людей.

Например, в странах, которые переводят часы, в момент перехода увеличивается количество инсультов и обращений на станцию скорой помощи.

"На самом деле для сложных механизмов на клеточном уровне этот час играет важную роль. Сейчас это уже не какая-то одиночная точка зрения, это взгляд хронобиологического сообщества: перевод часов - это плохая практика", - рассказывает биолог Ольга Маслова.

Противники также считают, что экономическая целесообразность перевода часов, о которой говорят их оппоненты, себя не оправдывает. Если и говорить об экономии электроэнергии, то об очень незначительной.

Однако единого мнения относительно того, какая практика является правильной, нет, и споры по этому поводу ведутся уже много лет.

Автор фото, Getty Images

А как в мире?

Единого мнения относительно того, какая практика является правильной, в мире нет, и споры по этому поводу ведутся уже много лет.

Стрелки на летнее время переводят в ряде стран Европы, некоторых штатах США, в нескольких странах Южной Америки и Африки, в Новой Зеландии и частично в Австралии.

В Азии и Африке часы обычно не переводят. Япония, например, отказалась от перевода стрелок еще в 1950-х годах.

Случаются и примеры, когда страны отказывались от сезонного перевода часов, а затем снова возвращались, как в свое время делали США и Германия.

В 2011 году Киев уже отменял переход на зимнее время, но от инициативы быстро отказались.

Частично - из-за жалоб населения из западных регионов на то, что их детям приходится идти в школу затемно. Частично - из-за возмущений по поводу того, что отказ является повторением шага России.