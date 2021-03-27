Карантин. В Украине могут остановить транспорт - Степанов

42 минуты назад

Автор фото, unian

Кабинет министров может остановить транспорт, если ситуация с Covid-19 в Украине начнет выходить из-под контроля. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Если ситуация будет выходить из-под контроля, то отдельным решением правительства мы можем остановить транспорт. Главное, чтобы не было коллапса медицинской системы, это основной показатель. Сейчас очень важно соблюдать карантинные ограничения", - сказал министр.

По его словам, некоторые чиновники выступают за полный локдаун вплоть до остановки транспорта.

"Но мы должны балансировать между эпидемиологией и жизнью страны, бизнесом", - отметил Степанов.

Несмотря на карантин пока в Украине работает общественный транспорт - курсируют автобусы, маршрутки, поезда. В "красной" зоне действуют определенные ограничения - не более 50% заполнения транспорта.

За минувшие сутки в стране зафиксировали 17 424 новых случая Covid-19. Почти 5 тысяч людей были госпитализированы с тяжелыми симптомами.

Будет еще больше

Однако, по прогнозам Степанова, в ближайшие 2-3 недели количество больных Covid-19 в сутки может вырасти до 25 тысяч.

Рост заболеваемости будет наблюдаться еще минимум 2-3 недели, считает министр.

"У нас может идти рост по разным регионам, и это трудный период, потому что третья волна сопровождается новым штаммом вируса, который более агрессивный, так называемый "британский" вирус". Он "помолодел", более контагиозный, то есть втрое больше людей заражается при общении" , - рассказал министр уже в эфире другого ток-шоу "Украина 24".

По его словам, при условии соблюдения карантина уровень заболеваемости будет снижаться.

"Мы видим, что когда меры соблюдают, у нас есть примеры ... Это Ивано-Франковская область, Закарпатская, Черновицкая, которые в течение 4-х недель в красном уровне опасности, и думаю, что в ближайшие дни мы будем их выводить в оранжевый или даже желтый уровень, потому что там положительная динамика по уровню госпитализации и заболеваемости", - сказал Степанов.

В Украине с начала пандемии зафиксировали более 1,6 млн случаев коронавируса, от осложнений умерли свыше 31 тысячи людей.

Автор фото, unian

Закроют ли на карантин всю страну?

По состоянию на утро в "красной" зоне находились 13 из 24 регионов Украины - Киев и Киевская область, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черкасская, Черновицкая, Ровенская, Черниговская области.

11 регионов попали в "оранжевую" зону и один, Херсонская область, - в "желтую". Спустя несколько часов из "красной" зоны исключили три области - Ровенскую, Черкасскую и Черниговскую.

Теперь, по данным Минздрава, их снова 10, а не 13, как было утром.

Ранее премьер Денис Шмыгаль говорил о возможности введения жесткого локдауна по всей стране, если большая часть областей окажется в "красной" зоне.

Недавно секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью BBC News Украина также рассказал, что в случае ухудшения ситуации придется "закрыть всю страну".

А что с вакцинами?

В Украине уже месяц вакцинируют от коронавируса. Однако кампания идет крайне медленно - за месяц привили 192 тысячи человек. В стране проблемы, как с поставками вакцин, так и с доверием к ним.

В Украину привезли 500 тысяч доз вакцин CoviShield - лицензионного продукта AstraZeneca и 200 тысяч доз CoronaVac китайского производителя Sinovac.

Дальнейшие поставки CoviShield в Украину приостановили из-за решения правительства Индии не экспортировать вакцину, чтобы удовлетворить внутренний спрос на фоне новой волны пандемии в стране.

По словам министра Степанова, возобновить поставки CoviShield могут ориентировочно в апреле. Правительство уже оплатило 1,5 миллиона доз.

В Украину должны доставить вакцины нескольких производителей. Однако, эти обещания чиновники озвучивают уже несколько месяцев, а вакцин других производителей пока нет.

"У нас уже законтрактовано 22 млн доз вакцин - 14 млн от производителей, 8 млн в рамках COVAX. В ближайшие дни мы объявим о заключении контрактов со сроками поставок в текущем году", - сказал Степанов.

Министр подчеркнул, что с апреля ожидаются поставки в рамках COVAX, а с лета 2021 - поставки американской вакцины Novavax.

Украинские чиновники еще в феврале заявляли, что в марте в Украину должна прийти американская вакцина Pfizer. Однако ее до сих пор не привезли.

По оценкам, Украине для формирования коллективного иммунитета необходимо 50 млн доз вакцин.