Полный локдаун в Киеве: закрывают транспорт, школы и садики

37 минут назад

Автор фото, УНІАН

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о введении строгих ограничений в Киеве с закрытием школ, садиков и ограничением доступа к общественному транспорту.

Запрет начнет действовать с 5 апреля и продлится минимум до 16 апреля.

Общественным транспортом смогут пользоваться только люди со спецпропусками - как это было во время локдауна прошлой весной.

Что закроют

С понедельника Киев закрывает все школы и детские сады.

Весь общественный транспорт - и наземный, и метро - будет работать по специальным пропускам. Их смогут получить только работники предприятий критической инфраструктуры.

Спецпропуска начнут работать сразу с 5 апреля, заявки на них предприятия должны подавать так же, как и прошлой весной.

Все остальные должны работать дистанционно или по возможности взять отпуск.

Ранее в марте власти Киева сообщили, что, несмотря на локдаун, не будут останавливать работу общественного транспорта, однако он будет работать со строгим соблюдением санитарных норм - в частности, перевозить не более 50% пассажиров от посадочных мест.

Когда Киев перешел в красную зону, то закрыли все спортивные клубы.

Заведения общественного питания смогут продолжать работать только на вынос или доставку.

Также с 1 апреля в Киеве прекратят работу все продуктовые ярмарки на улице.

Полиция будет контролировать соблюдение этих правил.

Мэр Киева дал понять, что такие ограничения могут продлить и после 16 апреля.

Виталий Кличко добавил, что официальный перечень запретов оформят в отдельный документ и опубликуют в ближайшее время.

Почему закрывают Киев

Автор фото, Київрада Підпис до фото, С понедельника метро - только по спецпропускам

"У нас более тысячи больных в сутки. И смертность - по 35-40 больных умирают ежедневно в столице. И более 700 человек каждые сутки с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него, с пневмониями", - пояснил мэр Киева.

"Очереди стоят из скорых перед больницами. У нас нет другого выбора. Иначе будут сотни смертей каждый день", - заявил Кличко.

"Люди не слышат призывов беречься!" - отметил он и сказал о тенденции к "коллапсу медицины" в столице.

Виталий Кличко призвал правоохранителей контролировать соблюдение противоэпидемических правил учреждениями и гражданами.

Ситуация с заболеваемостью Киеве

Автор фото, УНІАН

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Киеве - 1,1 тыс. новых больных.

35 человек умерли.

Также, по официальным данным Минздрава, в больницах заполненность коек составляет почти 80%.

В столице участились случаи отказа госпитализировать пожилых людей с подозрением на ковид. А многих умерших в столице от пневмонии хоронят без проведения теста на коронавирус.

С 23 марта в Киеве ввели "красный" уровень эпидемической опасности из-за распространения COVID-19.

Всеукраинский локдаун

30 марта в Украине диагностировали 11226 новых больных COVID-19.

При этом госпитализировали 5558 человек - это рекорд.

За сутки умерло 407 больных - это так же самый большой показатель за все время пандемии.

Выздоровели 6405 человек.

А по оценкам Национальной академии наук, до 6 апреля 2021 количество новых случаев COVID-19 по всей Украине может вырасти до 20 тыс. в сутки

"Регионами с наибольшим ожидаемым количеством инфицированных COVID-19 являются Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Киевская, Львовская, Одесская, Харьковская, Хмельницкая области и город Киев", - отмечают в исследовании НАНУ.

При этом всеукраинский локдаун в стране пока не вводят, хотя секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью BBC News Украина не исключил такой возможности.

Врач Ольга Голубовская говорит, что такой локдаун надо вводить уже сейчас.

"У нас уже больные вповалку лежат, как на поле боя: и мертвые, и живые... Это ужас. Оставить работать медицинские учреждения и обеспечить им обслуживание", - рассказала она УНН.

По ее словам, официальную статистику на COVID-19 в Украине "можно на 10 умножать, на пять так точно".

Правительство ранее заявляло, что всеукраинский локдаун введут после того, как "красными" станут большинство областей. Сейчас таких официально уже 10.