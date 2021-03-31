Полный локдаун в Киеве: закрывают транспорт, школы и садики
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о введении строгих ограничений в Киеве с закрытием школ, садиков и ограничением доступа к общественному транспорту.
Запрет начнет действовать с 5 апреля и продлится минимум до 16 апреля.
Общественным транспортом смогут пользоваться только люди со спецпропусками - как это было во время локдауна прошлой весной.
Что закроют
С понедельника Киев закрывает все школы и детские сады.
Весь общественный транспорт - и наземный, и метро - будет работать по специальным пропускам. Их смогут получить только работники предприятий критической инфраструктуры.
Спецпропуска начнут работать сразу с 5 апреля, заявки на них предприятия должны подавать так же, как и прошлой весной.
Все остальные должны работать дистанционно или по возможности взять отпуск.
Ранее в марте власти Киева сообщили, что, несмотря на локдаун, не будут останавливать работу общественного транспорта, однако он будет работать со строгим соблюдением санитарных норм - в частности, перевозить не более 50% пассажиров от посадочных мест.
Когда Киев перешел в красную зону, то закрыли все спортивные клубы.
Заведения общественного питания смогут продолжать работать только на вынос или доставку.
Также с 1 апреля в Киеве прекратят работу все продуктовые ярмарки на улице.
Полиция будет контролировать соблюдение этих правил.
Мэр Киева дал понять, что такие ограничения могут продлить и после 16 апреля.
Виталий Кличко добавил, что официальный перечень запретов оформят в отдельный документ и опубликуют в ближайшее время.
Почему закрывают Киев
"У нас более тысячи больных в сутки. И смертность - по 35-40 больных умирают ежедневно в столице. И более 700 человек каждые сутки с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него, с пневмониями", - пояснил мэр Киева.
"Очереди стоят из скорых перед больницами. У нас нет другого выбора. Иначе будут сотни смертей каждый день", - заявил Кличко.
"Люди не слышат призывов беречься!" - отметил он и сказал о тенденции к "коллапсу медицины" в столице.
Виталий Кличко призвал правоохранителей контролировать соблюдение противоэпидемических правил учреждениями и гражданами.
Ситуация с заболеваемостью Киеве
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Киеве - 1,1 тыс. новых больных.
35 человек умерли.
Также, по официальным данным Минздрава, в больницах заполненность коек составляет почти 80%.
В столице участились случаи отказа госпитализировать пожилых людей с подозрением на ковид. А многих умерших в столице от пневмонии хоронят без проведения теста на коронавирус.
С 23 марта в Киеве ввели "красный" уровень эпидемической опасности из-за распространения COVID-19.
Всеукраинский локдаун
30 марта в Украине диагностировали 11226 новых больных COVID-19.
При этом госпитализировали 5558 человек - это рекорд.
За сутки умерло 407 больных - это так же самый большой показатель за все время пандемии.
Выздоровели 6405 человек.
А по оценкам Национальной академии наук, до 6 апреля 2021 количество новых случаев COVID-19 по всей Украине может вырасти до 20 тыс. в сутки
"Регионами с наибольшим ожидаемым количеством инфицированных COVID-19 являются Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Киевская, Львовская, Одесская, Харьковская, Хмельницкая области и город Киев", - отмечают в исследовании НАНУ.
При этом всеукраинский локдаун в стране пока не вводят, хотя секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью BBC News Украина не исключил такой возможности.
Врач Ольга Голубовская говорит, что такой локдаун надо вводить уже сейчас.
"У нас уже больные вповалку лежат, как на поле боя: и мертвые, и живые... Это ужас. Оставить работать медицинские учреждения и обеспечить им обслуживание", - рассказала она УНН.
По ее словам, официальную статистику на COVID-19 в Украине "можно на 10 умножать, на пять так точно".
Правительство ранее заявляло, что всеукраинский локдаун введут после того, как "красными" станут большинство областей. Сейчас таких официально уже 10.
На выходных Минздрав временно обозначил "красными" 13 регионов из 25, однако быстро убрал из опасной зоны несколько областей.