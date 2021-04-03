Россия стягивает войска к границе и предупреждает НАТО не отправлять военных в Украину

час назад

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Россия проводит военные маневры в Крыму

Россия предостерегает НАТО не отправлять войска на помощь Украине на фоне сообщений о большом наращивании российских военных у границы.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия примет "дополнительные меры", если НАТО пойдет на такой шаг.

На востоке Украины продолжаются эпизодические столкновения между украинскими войсками и поддерживаемыми Россией сепаратистами.

Вооруженные силы США в Европе сейчас находятся в повышенной готовности, ссылаясь на "эскалацию российской агрессии" в этом районе.

Представитель НАТО заявил агентству Reuters, что Россия подрывает усилия, направленные на уменьшение напряженности на востоке Украины, и послы НАТО встретились в четверг, чтобы обсудить ситуацию.

"Союзники поделились своей обеспокоенностью относительно недавней широкомасштабной военной деятельности России в Украине и вокруг нее", - сказал чиновник.

Президент Украины Владимир Зеленский присоединился к критике, заявив, что "военные учения и возможные провокации вдоль границы - это традиционные русские игры".

В телефонном разговоре с Зеленским в пятницу президент США Джо Байден "подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях агрессии России на Донбассе и в Крыму", - говорится в сообщении Белого дома.

Между тем Песков обвинил украинские силы в организации "провокаций" на передовой на востоке Украины, где ежедневно нарушается хрупкий режим прекращения огня.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил ВВС, что на северной границе между Украиной и Россией, вдоль восточной границы и в незаконно оккупированном Крыму наблюдается скопление российских военных.

"Мы наблюдали наращивание войск Российской Федерации на трех направлениях, - сказал он. - Украина не хочет никакой эскалации - нам не нужна война".

Во время худшего за последние месяцы инцидента четверо украинских солдат погибли в результате сепаратистских обстрелов 26 марта вблизи деревни Шумы в Донецкой области. С тех пор случилось еще несколько меньших инцидентов.

Какой масштаб российского участия?

В прошлом месяце Россия провела военные учения в аннексированном Крыму.

Боевики на востоке Украины также полагаются на помощь России. Западные правительства заявляют, что Россия разместила там регулярные войска вместе с тяжелым вооружением. Это отрицает Кремль, который говорит, что российские "добровольцы" помогают повстанцам, захватившим участки Донецкой и Луганской областей в апреле 2014 года.

На непроверенном видео, распространенном в Twitter, видны российские танки, артиллерия и бронетехника, которые направляются в сторону украинской границы.

Командующий армией Украины генерал Руслан Хомчак заявил, что Россия разместила 28 тактических групп у восточной границы Украины и в Крыму, что составляет около 20-25 тыс. военнослужащих. Российские чиновники этого не подтвердили и не предоставили точных цифр.

По словам генерала Хомчака, Россия также имеет почти 3000 офицеров и военных инструкторов в подразделениях боевиков на востоке Украины.

"Российская Федерация перемещает свои вооруженные силы на своей территории по своему усмотрению", - заявил представитель Кремля Песков. Он добавил, что "это никого не должно волновать и никому не угрожает".

Российские военные подтвердили, что в этом году десантно-штурмовая бригада - около 4000 военнослужащих - передислоцируется в Крым из Волгограда на юге России.