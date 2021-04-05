Пробки и заоблачные цены на такси. Как киевляне едут на работу в первый день локдауна

9 минут назад

Автор фото, УНІАН

Утром 5 апреля стартовал новый строгий локдаун в Киеве - до 16 апреля в столице можно будет пользоваться общественным транспортом только по спецпропускам для работников критической инфраструктуры, которые выдает Киевгорадминистрация.

С самого утра пользователи соцсетей жалуются на пробки и завышенные цены на такси.

Карта Google, по состоянию на 9:00 утра, показывает 8-9 бальные пробки на важнейших транспортных артериях города.

"Начало карантина - пробки. Картина маслом, бензином и дизелем", - подписал в Facebook Александр Данилюк фото одной из развязок в Печерском районе.

"Карантинные будни. Пробка гораздо больше, чем обычно, и совершенно пустой автобус. Все как и ожидалось", - пишет Владимир Рябошапка.

Цены на такси в популярных сервисах Uklon и Uber выросли минимум втрое. Поездка по маршруту, который обычно обходился в 100-150 гривен, сейчас стоит от 350 до 430 гривен.

"Киевское такси - все "для людей". А как зарабатываете в локдаун вы?", - жалуется пользователь Евгений Будерацкий.

"Лучшая мотивация никуда не ехать в локдаун - дикие цена на такси. Такого не помню во времена всех карантинов, снегопадов и других апокалипсисов. Кому война ...", - жалуется пользовательница Юлия Рябчун.

По ее словам, цена на ее маршруте выросла вдвое - с 196 гривен до 416.

"В три раза!!! В три раза взлетели цены на такси для тех, у кого нет спецпропуска на проезд в общественном транспорте. Тот путь, за который ранее стандартно Uklon требовал 116 грн, сейчас 360. Такая же цена примерно за проезд в одну сторону нашей няни, которую мы каждый день будем возить на такси эти две недели, потому что мою работу никто не отменял", - жалуется пользовательница Юлия Горичева.

По ее словам, на работе до сих пор не смогли получить спецпропуска на метро от КГГА.

"В офис приехал первый сотрудник, которому мэрия должна была выдать специальный пропуск на общественный транспорт. Должна была, но не выдала. Дорога от дома до офиса, которая всегда стоила 140 гривен, сегодня стоила 520. Цены подняли более чем в 3 раза!" - пишет Алексей Давыденко.

"Я ехал по мосту Патона и заглядывал в каждую маршрутку и каждый автобус. Едут пустые маршрутки.

Едут пустые автобусы. Едет пустое метро. Зато, забитые такси. Это нормально. Ажиотаж во всем мире вызывает рост цен. Только нигде в мире причиной искусственного ажиотажа не выступает тупость власти", - добавляет он.