В Киеве продлили карантин. Что теперь запрещено

59 минут назад

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Киев продлил карантин до 30 апреля. Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко по итогам заседания чрезвычайной комиссии КГГА.

"У нас нет другого выбора. Иначе медики не справятся", - заявил Виталий Кличко.

По его словам, все предыдущие ограничения остаются в силе.

Останутся закрытыми все школы и детсады

Весь общественный транспорт будет работать только по специальным пропускам

Заведения общественного питания будут работать только на вынос или доставку

Продуктовые ярмарки не будут функционировать

Остается запрет на прием посетителей учреждениями культуры и развлечений в ТРЦ

Остается запрет на проведение массовых спортивных, культурных, развлекательных мероприятий

"Я еще раз подчеркну, что руководители учреждений, предприятий и заведений должны отправить сотрудников на удаленную работу. Или, если возможно, предоставить в отпуска", - отметил Виталий Кличко.

За прошедшие сутки в Киеве выявили 1457 новых случаев коронавируса, 47 человек умерли. 713 - выздоровели.

"Всего в стационарах медучреждений столицы сегодня лечится 4261 больной коронавирусом. 3173 пациента - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 3728 человек. Под аппаратами ИВЛ - 65 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня - почти 71%", - сообщил Виталий Кличко.