Путин в послании сыпал угрозами и сравнил Запад с Шерханом

час назад

Автор фото, Reuters

Президент России Владимир Путин пообещал жесткие асимметричные действия в ответ на притеснение интересов России.

Об этом он заявил в своем послании к Совету Федерации РФ в среду.

В начале выступления Путин сказал, что будет в основном говорить о внутренних делах, а внешней политике и вопросам безопасности уделит "буквально несколько слов".

Внешней политике он действительно посвятил несколько минут в конце речи, но в очень резкой форме.

Путин подчеркнул, что свои интересы Россия будет защищать в рамках международного права и не хочет "сжигать мосты", но был возмущен "недружественными акциями в отношении России".

"Мы ведём себя в этой связи в высшей степени сдержанно, прямо, без иронии скажу, можно сказать, скромно. Часто вообще не отвечаем не только на недружественные акции, но даже на откровенное хамство, - заявил Путин. - Но цепляют Россию - то тут, то там без всяких причин. Вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга. Подвывают, чтобы задобрить своего суверена".

Эти слова Путина присутствующие встретили аплодисментами.

Автор фото, Reuters

После этого президент пообещал жесткий ответ всем недоброжелателям.

"Мы действительно не хотим сжигать мосты. Но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость и сам намерен окончательно сжечь или даже взорвать эти мосты, должен знать, что ответ России будет асимметричным, быстрым и жёстким", - заявил президент РФ.

"Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели", - пригрозил Путин.

Он выразил надежду, что никто не станет переходить в отношении России "так называемую красную линию".

"А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами", - добавил Путин.

В послании Путин также упомянул экс-президента Виктора Януковича, который бежал в Ростов-на-Дону в 2014 году после Евромайдана. Он в очередной раз назвал тогдашние события в Украине госпереворотом и сравнил ситуацию с недавним сообщением о якобы попытке госпереворота в Беларуси.

"Даже такие вопиющие действия не находят осуждения у так называемого коллективного Запада, никто этого будто не замечает, — заявил Путин. — Практика организации госпереворотов, планирование политических убийств, в том числе высших должностных лиц, это уже слишком. Все границы перешли уже".

Почему это важно?

В последние месяцы отношения России и Запада особенно сильно обострились.

15 апреля США ввели новые санкции в отношении РФ. Вашингтон обвинил Москву в попытке сорвать свободные и справедливые выборы в США и странах-союзниках, а также во враждебных действиях в американском киберпространстве.

Затем разразился дипломатический скандал между Россией и Чехией.

18 апреля Прага выслала из страны 18 российских дипломатов из-за подозрений в причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году. Россия ответила симметрично.

Особое внимание было приковано к посланию Путина и в связи с Украиной. Ведь ожидалось, что именно в этой речи президент РФ даст понять, каковы будут его дальнейшие действия.

В течение последнего месяца Россия системно наращивала военное присутствие на границах с Украиной. Обострилась ситуация на Донбассе в целом, но на все призывы Украины и международного сообщества прекратить эскалацию Россия пока никак не реагирует.

Следовательно, главный вопрос, который в последнее время волнует всех, — действительно ли Россия готовит новую большую войну с Украиной, или это просто игра мышцами.