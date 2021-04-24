Youtube заблокировал трансляцию в Украине каналов 112, ZIK и NewsOne

40 минут назад

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Видеохостинг YouTube заблокировал в Украине телеканалы "112 Украина", ZIK и NewsOne, в отношении которых власти страны ввели санкции.

Сейчас доступ ко всем трем аккаунтам этих телеканалов для украинских пользователей заблокирован. При попытке зайти на их страницы появляется сообщение: "Этот канал недоступен в вашей стране".

При использовании VPN, правда, страницы остаются доступными для просмотра.

Аккаунты все еще могут транслировать вещание телеканала "Первый Незалежный" - его новыми владельцами стали бывшие сотрудники "112 Украина", ZIK и NewsOne.

На блокирование страниц уже отреагировал министр культуры Александр Ткаченко, поблагодарив Youtube за такой шаг.

"YouTube наконец заблокировал для просмотра в Украине пропагандистские каналы так называемой "Тройки Медведчука" [...]. Это важный шаг к признанию мирового сообщества борьбы Украины с информационным воздействием со стороны государства-агрессора. Благодарен специалистам платформы YouTube, обратившим внимание на наше обращение", - написал Ткаченко.

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По его словам, указанные телеканалы несли угрозу национальной безопасности Украины, "поскольку не являются СМИ, или обычным заказчиком, а частью пропагандистской войны России против Украины".

В то же время канал "112" утром в субботу сообщил о том, что "Перший Незалежний" расширил свое вещание еще на три YouTube-площадки.

"Для удобства пользователей мы создали три новых YouTube-канала, где вы можете получить честную и проверенную информацию о происходящем в Украине и мире", - сказано в заявлении.

В начале февраля Владимир Зеленский наложил санкции в отношении телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne, которые, среди прочего, предусматривают аннулирование их лицензий и запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины.

В Офисе президента этот шаг объясняли тем, что заблокированные телеканалы представляют информационную угрозу нацбезопасности Украины.