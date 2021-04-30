Рецепт классического пасхального кулича

час назад

Автор фото, Getty Images

Сладкий, сдобный, с цукатами и изюмом, пышный и ароматный - именно таким должен быть традиционный пасхальный кулич. Предлагаем вам классический рецепт пасхального хлеба.

Ингредиенты:

Молоко - 0,5 л

Дрожжи свежие - 60 г

Масло - 200 г

Сахар - 400 г

Яйца - 5 шт

Мука - 1 кг

Изюм - 100 г

Цукаты - 100 г

Ванильный сахар - 1 пакетик

Лимон - 1 шт

Апельсин - 1 шт

Сдобная дрожжевая выпечка начинается с теста на опаре. Для этого нагрейте молоко до комнатной температуры (главное не перегреть), покрошите в молоко дрожжи, это удобно делать руками.

Добавьте 200 гр сахара и 2 ст л муки. Хорошо перемешайте до однородной массы. Накройте чистым полотенцем или затяните пищевой пленкой. Поставьте в теплое место примерно на 20 мин - опара должна увеличиться вдвое.

Масло порежьте на мелкие кусочки и отложите, чтобы оно стало мягким.

Изюм и цукаты залейте кипятком.

Отделите белки от желтков. Белки взбейте в густую пену. Желтки разотрите с 200 гр сахара и ванильным сахаром до образования пышной светлой массы. Это займет 5-10 мин.

Когда опара увеличится вдвое, выливаем ее в большую миску или кастрюлю, где будем вымешивать тесто. Сейчас тесто удобно вымешивать в хлебопечке или кухонном комбайне.

К опаре добавьте желтки с сахаром и масло. Постепенно подсыпаем муку и замешиваем тесто - руками или в комбайне. Вымешивайте 15-30 мин. Накройте полотенцем и оставьте в тепле, чтобы подросло.

Сливаем воду из изюма и цукатов, промокаем их бумажным полотенцем и обваливаем в муке.

На мелкой терке натираем цедру лимона и апельсина. Цедра - это цветной слой фрукта, если вы натрете белую часть - будет горчить. Поэтому не переборщите.

Когда тесто вырастет вдвое, добавьте в него цедру и изюм с цукатами, после чего вымесите руками. По частям добавьте взбитые белки. Аккуратно вмешайте их в тесто руками.

Дайте тесту подойти в течение 30 минут.

Автор фото, Getty Images

Смажьте маслом формы для куличиков. Вы можете использовать как металлические многоразовые, так и бумажные одноразовые формы.

Заполните форму тестом на половину. Оставляем куличи подняться почти до края формы. Не позволяйте тесту подниматься выше края формы, иначе куличи могут "убегать" при выпечке.

Разогрейте духовку до 170 °С. Поставьте в нее куличики. Выпекайте примерно 40 мин - зависит индивидуально от каждой духовки. Дальше необходимо проверить, пропеклось ли тесто. Деревянная шпажка, воткнутая в самом толстом месте кекса, должна легко выходить из теста и быть сухой.

Когда куличики выросли, зарумянились сверху и прошли тест на "сухую шпажку" - достаньте их из духовки и оставьте остывать.

Если вы не планируете покрывать куличи сладкой глазурью, тогда перед выпечкой можно смазать их желтком, это сделает верхушки гладкими и блестящими.

Если вы хотите покрыть куличи сладкой глазурью, взбейте белок одного яйца. Добавьте к смеси пару капель лимонного сока и 130-150 гр сахарной пудры. Это можно сделать вилкой или миксером. Должна получиться густая масса - тягучая как сметана. Если масса жидкая - она может не застыть, и верхушки будут липкими.

Нанесите желаемое количество глазури на кулич, после чего сверху посыпьте его по вкусу кондитерской посыпкой. По желанию можно добавить цедру, сухофрукты или цукаты.