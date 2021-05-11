Стрельба в школе в российской Казани: 11 погибших
11 человек погибли при стрельбе в школе №175 в столице Татарстана, Казани, сообщают СМИ. Большинство из жертв - дети.
По неподтвержденным данным, один стрелявший задержан, второй - "нейтрализован".
12 детей и один взрослый госпитализированы.
Число жертв все еще уточняется.
Президент Татарстана Рустам Минниханов, побывав в школе, заявил о семерых погибших. "Мы потеряли семь детей. Ученики восьмого класса. Четверо мальчиков, три девчонки. Они погибли вот здесь, на третьем этаже", - сообщил он журналистам.
Неизвестные открыли огонь рядом со школой №175, позже раздался взрыв.
Задержан один нападавший, заявили в МВД России. Второй, судя по сообщению Интерфакса, убит. "Второй стрелявший нейтрализован в одном из классов на четвертом этаже", - сказал источник агентства.
Минниханов же заявил, что был только один нападавший и он задержан. "[Ему] 19 лет, на нем официально зарегистрировано оружие, других пособников не определили", - сказал глава республики.
Детей эвакуировали, заявили в пресс служба мэрии Казани. В телеграмм-канале "Еду в Татарстан" появилось видео, как из школы выносят раненых детей. На других видео видно, что некоторые школьники выпрыгивали из окон.
Подросток пронес оружие в школу, рассказал источник в школьной администрации. "Пришел ученик принес оружие, ранил одноклассников", - сказал собеседник российского агентства "Интерфакс".
О возрасте погибших пока нет информации.
Местные СМИ публиковали фото эвакуации детей. По некоторым данным, в школе уже работает ОМОН, детей закрывают в кабинетах.
Источник, близкий к ФСБ, рассказал СМИ, что по делу о нападении на школу в Казани задержали 41-летнего мужчину. Его якобы подозревают в пособничестве.
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