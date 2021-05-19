Евровидение-2021: украинская группа Go-A вышла в финал
В Нидерландах закончился первый полуфинал конкурса "Евровидение-2021", по итогам которого в финал вышла украинская группа Go-A.
Их объявили последними из десяти победителей полуфинала.
Выступление и песню "Шум" публика в Роттердаме встретила очень тепло.
А у букмекеров шансы Go-A на победу после полуфинала выросли - среди фаворитов они поднялись с 8 на 4 место (а лидерами считают Италию, Мальту и Францию).
Коэффициент ставок на украинскую команду составляет 10-12.
"Нам и так, простите, нелегко каждый день. Фух!" - прокомментировал выход Go-A в финал украинский ведущий трансляции "Евровидения" Сергей Притула.
Всего первый полуфинал прошли исполнители из десяти стран.
Кроме них в финале выступят представители стран-основательниц "Евровидения": Великобритании, Франции, Германии, Испании и Италии, а также хозяева - Нидерланды и победители второго полуфинала.
Финал и Go-A
Победителя "Евровидения" определят в финале, который состоится поздно вечером в эту субботу, 22 мая.
Всего в конкурсе соревнуются 39 исполнителей, а в финале - 26.
Большинство команд почти два года готовились к выступлению, поскольку в прошлом году конкурс отменили из-за пандемии.
Это касается и Украины.
Группа Go-A, представляющая страну в этом году, должна была участвовать в конкурсе в прошлом году с песней "Соловей".
В этом году для своего выступления на "Евровидении" они выбрали композицию "Шум", финальную версию которой представили 9 марта.
Клип на песню "Шум" вошел в список 10 самых популярных видео на официальном "Ютуб-канале" "Евровидения".
Солистка Go-A Екатерина Павленко не смогла вместе с другими музыкантами группы принять участие в первой репетиции и пресс-конференции. Она плохо себя чувствовала и сдавала тест на коронавирус.
Но получила отрицательный результат и смогла выступить.
Фавориты
Одна из фавориток конкурса - мальтийская певица Destiny с композицией Je Me Casse.
Она известна своим сильным и глубоким голосом и до недавнего времени занимала первую строчку в таблице прогнозов.
Однако по состоянию на 18 мая в потенциальные лидеры вырвались Италия (Maneskin с песней Zitti e buoni) и Франция - они делят первые две позиции с коэффициентами 3-4.
Францию представляет Барбара Прави с песней Voila.
За Мальтой и Украиной, которые замыкают четверку, в рейтинге букмекеров идут Исландия, Кипр, Болгария и Швейцария.
Среди участников конкурса - певец Джеймс Ньюман из Британии.
Он говорит, что его трек Embers - своего рода метафора конкурса.
"Огни не гаснут, и люди снова собираются вместе", — говорит он.