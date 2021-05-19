Евровидение-2021: украинская группа Go-A вышла в финал

15 минут назад

Автор фото, Eurovision Song Contest

В Нидерландах закончился первый полуфинал конкурса "Евровидение-2021", по итогам которого в финал вышла украинская группа Go-A.

Их объявили последними из десяти победителей полуфинала.

Автор фото, Eurovision Song Contest Підпис до фото, Go-A ликует после объявления последнего финалиста

Выступление и песню "Шум" публика в Роттердаме встретила очень тепло.

А у букмекеров шансы Go-A на победу после полуфинала выросли - среди фаворитов они поднялись с 8 на 4 место (а лидерами считают Италию, Мальту и Францию).

Коэффициент ставок на украинскую команду составляет 10-12.

Автор фото, Eurovision Song Contest Підпис до фото, Людей в зале, где проходил полуфинал, было меньше, чем обычно

"Нам и так, простите, нелегко каждый день. Фух!" - прокомментировал выход Go-A в финал украинский ведущий трансляции "Евровидения" Сергей Притула.

Всего первый полуфинал прошли исполнители из десяти стран.

Автор фото, eurovision.tv

Кроме них в финале выступят представители стран-основательниц "Евровидения": Великобритании, Франции, Германии, Испании и Италии, а также хозяева - Нидерланды и победители второго полуфинала.

Финал и Go-A

Победителя "Евровидения" определят в финале, который состоится поздно вечером в эту субботу, 22 мая.

Всего в конкурсе соревнуются 39 исполнителей, а в финале - 26.

Большинство команд почти два года готовились к выступлению, поскольку в прошлом году конкурс отменили из-за пандемии.

Это касается и Украины.

Группа Go-A, представляющая страну в этом году, должна была участвовать в конкурсе в прошлом году с песней "Соловей".

В этом году для своего выступления на "Евровидении" они выбрали композицию "Шум", финальную версию которой представили 9 марта.

Клип на песню "Шум" вошел в список 10 самых популярных видео на официальном "Ютуб-канале" "Евровидения".

Солистка Go-A Екатерина Павленко не смогла вместе с другими музыкантами группы принять участие в первой репетиции и пресс-конференции. Она плохо себя чувствовала и сдавала тест на коронавирус.

Но получила отрицательный результат и смогла выступить.

Фавориты

Одна из фавориток конкурса - мальтийская певица Destiny с композицией Je Me Casse.

Она известна своим сильным и глубоким голосом и до недавнего времени занимала первую строчку в таблице прогнозов.

Підпис до фото, Destiny - победительница "Детского Евровидения" 2015 года

Однако по состоянию на 18 мая в потенциальные лидеры вырвались Италия (Maneskin с песней Zitti e buoni) и Франция - они делят первые две позиции с коэффициентами 3-4.

Францию представляет Барбара Прави с песней Voila.

За Мальтой и Украиной, которые замыкают четверку, в рейтинге букмекеров идут Исландия, Кипр, Болгария и Швейцария.

Автор фото, Joel Saget Підпис до фото, Послушайте песню Барбары Прави с закрытыми глазами - и вы сможете представить, как пьете кофе на парижской улочке

Автор фото, EBU / Thomas Hanses Підпис до фото, Репетиция британского исполнителя

Среди участников конкурса - певец Джеймс Ньюман из Британии.

Он говорит, что его трек Embers - своего рода метафора конкурса.