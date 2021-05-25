Украина запретила авиасообщение с Беларусью
Во время заседания во вторник, 25 мая, украинское правительство приняло решение о приостановке авиасообщения с Беларусью.
Об этом в своем телеграмм-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. "С 00 ч. 00 мин 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью", - написал он.
По словам Шмыгаля, украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.
К такому шагу Кабмин накануне призвал Владимир Зеленский - это стало реакцией на инцидент 23 мая, когда в Беларуси принудительно посадили самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, чтобы задержать известного белорусского оппозиционера Романа Протасевича.
После закрытия авиасообщения между Украиной и Россией Минск был главным пересадочным хабом, который украинцы использовали для полетов в РФ.
Задержание с истребителем
Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска днем в воскресенье, 23 мая.
Как передают СМИ, этому предшествовало сообщение о мине, заложенной на борту.
До границы с Литвой оставалось всего 30 км, но самолет развернулся в сторону Минска и в сопровождении истребителя МиГ-29 пролетел значительно большее расстояние до толицы Беларуси.
После проверок в аэропорту Минска белорусские власти арестовали Романа Протасевича, бывшего редактора главного оппозиционного телеграмм-канала Беларуси NEXTA, а ныне редактора телеграмм-канала "Беларусь головного мозга".
В Беларуси ему грозит смертная казнь.
В понедельник в сети опубликовали видео с задержанным Протасевичем, где он рассказал, что находится в следственном изоляторе №1 города Минска.
"Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в частности - с сердцем, у меня нет. Отношение ко мне правоохранителей максимально корректное и по закону", - сказал Протасевич.
"Я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в Минске", - отметил он в видео.
Ранее лидеры стран-членов ЕС анонсировали запрет полетов международных рейсов из стран ЕС над Беларусью, а также прекращение авиасообщения белорусских авиакомпаний с территорией Евросоюза. Это решение должен еще утвердить Совет Евросоюза.
Кроме того, в ЕС пообещали санкции против физических и юридических лиц, причастных к задержанию Протасевича и его девушки.
Президент США Джо Байден осудил принудительную посадку в Минске рейса Ryanair с оппозиционером на борту и его арест, и пообещал меры для привлечения виновных к ответственности.
"Этот возмутительный инцидент и видео, которое Протасевич, судя по всему, снял под принуждением, являются позорным нападением на политическое инакомыслие и свободу прессы", - отмечается в заявлении президента США.