Украина запретила авиасообщение с Беларусью

7 минут назад

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Во время заседания во вторник, 25 мая, украинское правительство приняло решение о приостановке авиасообщения с Беларусью.

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. "С 00 ч. 00 мин 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью", - написал он.

По словам Шмыгаля, украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

К такому шагу Кабмин накануне призвал Владимир Зеленский - это стало реакцией на инцидент 23 мая, когда в Беларуси принудительно посадили самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, чтобы задержать известного белорусского оппозиционера Романа Протасевича.

После закрытия авиасообщения между Украиной и Россией Минск был главным пересадочным хабом, который украинцы использовали для полетов в РФ.

Задержание с истребителем

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска днем в воскресенье, 23 мая.

Как передают СМИ, этому предшествовало сообщение о мине, заложенной на борту.

До границы с Литвой оставалось всего 30 км, но самолет развернулся в сторону Минска и в сопровождении истребителя МиГ-29 пролетел значительно большее расстояние до толицы Беларуси.

После проверок в аэропорту Минска белорусские власти арестовали Романа Протасевича, бывшего редактора главного оппозиционного телеграмм-канала Беларуси NEXTA, а ныне редактора телеграмм-канала "Беларусь головного мозга".

В Беларуси ему грозит смертная казнь.

В понедельник в сети опубликовали видео с задержанным Протасевичем, где он рассказал, что находится в следственном изоляторе №1 города Минска.

"Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в частности - с сердцем, у меня нет. Отношение ко мне правоохранителей максимально корректное и по закону", - сказал Протасевич.

"Я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в Минске", - отметил он в видео.

Ранее лидеры стран-членов ЕС анонсировали запрет полетов международных рейсов из стран ЕС над Беларусью, а также прекращение авиасообщения белорусских авиакомпаний с территорией Евросоюза. Это решение должен еще утвердить Совет Евросоюза.

Кроме того, в ЕС пообещали санкции против физических и юридических лиц, причастных к задержанию Протасевича и его девушки.

Президент США Джо Байден осудил принудительную посадку в Минске рейса Ryanair с оппозиционером на борту и его арест, и пообещал меры для привлечения виновных к ответственности.