Как прошли переговоры Лукашенко с Путиным

час назад

Автор фото, president.gov.by Підпис до фото, Главной интригой встречи остается вопрос о том, что же было в кейсе, с которым Лукашенко появился на переговорах

Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились в пятницу в Сочи и беседовали более пяти часов - до самой ночи.

Это уже третьи переговоры политиков с начала года.

Большая часть беседы была закрытой, ни одна из сторон не раскрывает деталей.

А на камеры Александр Лукашенко жаловался на Запад, "замочил" белорусскую авиакомпанию "Белавиа", и пообещал показать Путину документы из черного кейса, "чтобы вы поняли, что происходит".

Что именно было в кейсе, неизвестно до сих пор.

Ожидается, что реальные результаты переговоров Лукашенко с Путиным объявят сегодня.

А телеграмм канал "Пул первого", который связывают с Лукашенко, анонсировал продолжение переговоров в субботу.

"Замочили на всю катушку"

Автор фото, president.gov.by Підпис до фото, Лукашенко уверяет, что встречается с российским президентом не слишком часто, а сами переговоры запланировали еще в начале года

Путин и Лукашенко традиционно хвалили сотрудничество между странами и благодарили друг друга за встречу.

Александр Лукашенко также заявил, что ему говорят, что он встречается с Путиным слишком часто: "Но это наш план, мы об этом объявили еще в конце прошлого года".

Он также добавил, что встреча с российским президентом была запланирована до "всплеска эмоций" - так Лукашенко назвал события, последовавшие за принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске, арестом оппозиционера Романа Протасевича и авиационную блокаду Беларуси.

Лукашенко вспомнил, как в прошлом году во время карантина в Минске продолжал работать аэропорт и "Белавиа", по его словам, помогала многим иностранцам вернуться домой.

Сейчас белорусской авиакомпании запретили рейсы во многие страны, в том числе в Украину.

"Замочили на всю катушку", - посетовал Александр Лукашенко.

Кейс Лукашенко

Автор фото, kremlin.ru

Много внимания в прессе также приковано к таинственному кейсу, с которым Александр Лукашенко пришел на встречу к Владимиру Путину

"Я покажу вам некоторые документы, вы поймете, что там происходит и происходило. Идет попытка раскачать ситуацию до уровня августа прошлого года", - напомнил Лукашенко о начале массовых протестов в Беларуси из-за сомнительных результатов президентских выборов 2020 года.

Какие именно документы в "кейсе Лукашенко" - неизвестно. Впрочем, сам он уже стал мемом.

В частности вспомнили одну из цитат Александра Лукашенко: "Я всю жизнь не буду за эту должность держаться. Как только народ откажется от моих услуг, я портфель под мышку и уйду".

Владимир Путин же говорил о том, что "море становится все теплее и теплее", что, по его мнению, "будет способствовать достижению целей нашей сегодняшней встречи".

О каких именно целях идет речь, он не уточнил.

В то же время российский президент упомянул о развитии союза между Россией и Беларусью: "Мы с вами занимаемся вопросами строительства Союзного государства, мы делаем это, как и договаривались, исходя из того, чтобы обеспечить интересы как Белоруссии, так и России. Двигаемся в этом направлении уверенно".

"Вопрос только в том, чтобы делать все последовательно, не спеша, не забегая вперед, а действуя поэтапно", - добавил Владимир Путин.

Больше пяти часов

Автор фото, kremlin.ru Підпис до фото, После более пятичасовых переговоров Лукашенко и Путин не сделали ни одного заявления

Последующие переговоры Путина с Лукашенко проходили без журналистов.

Эта встреча длилась более пяти часов, и ее результаты неизвестны - никаких заявлений после ее завершения сделано не было.

Ожидается, что какие-то детали переговоров будут озвучены в субботу. Но ни источники, приближенные к Лукашенко (в том числе Telegram канал "Пул первого"), ни Кремль о закрытой встрече ничего не сообщали.

Представитель Кремля Дмитрий Песков на вопрос, планируют ли Путин и Лукашенко продолжить общение в выходные, сказал, что встреча была запланирована только на пятницу.

Хотя Лукашенко, судя по всему, явно рассчитывал задержаться в Сочи на выходные: он уже поблагодарил Путина за приглашение "именно в пятницу, чтобы в выходные дни можно было и в море окунуться".

Новые санкции США для Беларуси

Между тем в ночь на субботу стало известно, что США вместе с ЕС разрабатывают адресные санкции против ключевых представителей белорусских властей. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Дженнифер Псаки.

"США в координации с ЕС, другими партнерами и союзниками разрабатывают санкционный список в отношении ключевых представителей [белорусских властей], связанных с продолжающимися нарушениями прав человека, коррупцией, фальсификацией выборов 2020 года и событиями 23 мая", - говорится в официальном заявлении Белого дома.

Также сообщается, что 3 июня США повторно введут ограничения для девяти белорусских госпредприятий.

Кроме того, США прекращают действие подписанного в 2019 году договора с Беларусью о взаимном использовании воздушного пространства и советуют своим гражданам воздержаться от поездок в Беларусь, сказано в заявлении.